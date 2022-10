Lizy Tagliani publicó una foto de su pasado y realizó una profunda reflexión

lizy tagliani antes.jpg

"Rubia y sin desarrollar las chichis, jajajajaja", bromeó Lizy en su cuenta y publicó una foto antes de convertirse en mujer, con el pelo completamente platinado, corto, siempre con el humor que la caracteriza.

"Nunca le escribo a nadie pero me pareces tan honesta tan real tan vos que no das duda de cómo sos", "Te amo Lizzi ...amo que seas auténtica y sincera", "Sos una genia...pureza absoluta" y "Amo que seas tan transparente y humilde bien de barrio abrazo fuerte" fueron algunos de los tantos mensajes de apoyo que recibió en sus redes.

Emotiva propuesta de Lizy Tagliani a Mirtha Legrand: "No te quiero poner en un compromiso"

Tras dejar en claro su deseo de ser mamá y formar una familia, Lizy Tagliani sorprendió en pleno aire Mirtha Legrand confirmando la fecha de su casamiento con Sebastián Nebot y pidiéndole a la conductora que sea su madrina.

"No te quiero poner en un compromiso, solo es para que lo pienses", le adelantaba la humorista, quien contó que se casará con su actual pareja el 23 de marzo.

“Como yo era la peluquera de Jorge (Ibáñez) después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”, recordó la humorista.

Y remarcó los buenos gestos que le regalaba la diva en esa época: “Siempre estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés, yo no sé si te divertía o algo”.

"Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo que fue Jorge, ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, dijo Lizy Tagliani.

“¿Vos me lo estás ofreciendo?”, le preguntó la conductora sorprendida. “Sí, pero es para que lo pienses”, respondió Lizy. Y Mirtha reconoció: "Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”.