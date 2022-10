La muerte que golpea de cerca a Lizy Tagliani: "No pude hacer nada"

Minutos después, la humorista subió otro posteo, esta vez con una imagen de su perrita fallecida, y unas emotivas palabras para despedirla, además de explicar lo que sucedió en los hechos lamentables que llevaron a este terrible desenlace.

“Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su doctor. Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años. Ella y Benito son los últimos perros de mi mamá, me hubiese encantado que se vaya de otra manera”, comenzó diciendo.

“Yo vi como el perro la capto y la paso para el otro lado pero no pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido... cuando la llamé me movió la cola y se durmió, hasta último momento, diosa”.

“La vecina muy amable me la trajo... ella ama a los animales ahora estoy enojada conmigo pero puedo entender a la naturaleza. TATI sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar ojalá puedas entender que no pude hacer nada”, cerró, muy dolida.

La muerte que golpea de cerca a Lizy Tagliani.jpg

Lizy Tagliani cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser mamá: "Ya inicié los..."

Fue hace apenas algo más de un mes atrás cuando Lizy Tagliani, invitada a PH Podemos Hablar, compartió su profundo deseo de convertirse en madre al asegurar “Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá”, y hasta fantaseó con los posibles nombres para el futuro nuevo integrante de la familia.

Claro que los días pasaron y del tema no había vuelto a hablar, mientras sigue adelante con sus múltiples actividades. Ocupada con la exitosa comedia teatral Los Bonobos en el Lola Membrives, así como también en pleno trabajo de pre producción con Telefe armando lo que será el próximo programa que tendrá a su cargo después de 'Quién es la máscara' que debutará en unos días.

Es así que, abordada por los micrófonos de LAM (América TV) para consultarle por qué finalmente no viajará con Marley a Qatar para el Mundial, Lizy Tagliani se refirió a sus ganas de ser mamá y reveló que ya inició los trámites de adopción, por lo que el asunto de a poquito comienza a avanzar. Además aclaró que este sueño “Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”.

Lizy explicó lo que significaría hace efectiva la adopción de un bebé. “Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció. Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”, concluyó emocionada.