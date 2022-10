Lizy Tagliani quiere ser hermana de Wanda Nara y le hizo un especial pedido: qué respondió Zaira

"Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía una complicidad con unas formas y un humor que me encanta pero no con todos se puede porque es picante pero para mi de lo mejor jajajaja", siguió.

image.png

Y destacó cómo es como madre: "No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte... Y ni hablar su familia... Está pendiente de todo es tan especial es una madraza está atenta a cada necesidad de sus peques obvio que como muchas madres dirán... pero siendo lo que es podría ser la mamá de angélica de Rugrats y sin embargo es Marge de Los Simpson no deja un instante a sus bebés".

"Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas. #QuienEsLaMascara", cerró movilizada la conductora.

A lo que Wanda Nara comentó con emoción semejante posteo: "Me hiciste llorar mucho te quiero con el alma sos mi hermana".

image.png

El pedido de Lizy Tagliani ante la respuesta de Wanda y la reacción de Zara Nara

Tras el emotivo posteo de Lizy Tagliani dedicado a su amiga Wanda Nara, Zaira Nara comentó la publicación aceptando a la conductora en la familia: "Ay lizyyyyyyyyyyyyyyy la compartimos cuando quieras", expresó con emojis de corazones.

Luego, fue Lizy quien comentó el posteo ante la respuesta de Wanda e hizo un especial pedido con humor: "Me corresponde la mitad entonces hermana... Ja, ja, ja. Te quiero".

wanda nara lizy tagliani 1.jpg