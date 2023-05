Lizy Tagliani reveló que fue abusada a los cinco años: "Me dijo que yo..."

Allí, entonces, con lágrimas en los ojos, recordó su traumático pasado: “Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años".

"Era un tío. Cuando yo me di cuenta de que eso no era lo que sucedía, lo que era correcto, yo se lo dije. Y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía", contó angustiada.

"¿Nunca se lo contaste a tu mamá?”, le preguntó la conductora. “No, creo que mis tías alguna vez vieron algo”, admitió la humorista.

Recién casada, Lizy Tagliani ya piensa en agrandar la familia: cuántos hijos quiere adoptar junto a Sebastián Nebot

Recién casada con Sebastián Nebot, Lizy Tagliani acaba de contar que el próximo paso a nivel personal agrandar la familia a través de la adopción, si bien profesionalmente su energía está concentrada en el próximo debut de Got Talent en la pantalla de Telefe.

Fue en una larga charla con Marcelo Polino en su ciclo radial Polino auténtico: íntimo (Radio Mitre), donde entre los tantísimos temas de los que habló no faltó su deseo de ser madre.

"El plan del hijo lo seguimos teniendo. Hay que anotarse en el registro y esperar. Es un largo camino. Pero no lo tomo como una obsesión o presión. Lo tomo como un matrimonio convencional que busca todas las noches y puede venir o no", reveló Lizy con su habitual frontalidad.

Lizy Tagliani y Sebsastián Nebot casamiento.jpg

"No es que tengo focalizada la necesidad de ser madre. Nunca la tuve. Todavía no tengo bien definido si quiero un bebé chiquito o alguien un poco más grande. A veces pienso que sea de tres o cuatro años y si viene con hermanos no tengo problemas. Es medio difícil tener muchos porque tampoco tengo una fortuna como para tener un séquito. Pero con uno o dos hermanos más, no tendría problemas", explicó sincera sobre la cuestión.

Asimismo, Tagliani confió: "El tema de la edad un poco me cuesta, pero no es tanto por mí, sino por la criatura. Porque pienso qué pasaría para el chico tener una mamá trans, con mucha exposición en los medios. Me lo pregunto pensando en toda la información que yo tenía en mi cabeza a los 7 años del mundo adulto. En cambio si viene de menos de tres años, va a ser todo más natural crecer con eso".

Así, la flamante esposa de Sebastián Nebot admitió la posibilidad de buscar ayudar profesional. "Para resolver eso debería hablar con algún profesional que me ayude. Para que todo salga bien. A Seba le encanta que seamos una familia. Él perdió a su papá temprano, pero en su familia son muchos y muy unidos. Su mamá era maestra, crio a cuatro hermanos varones y él tiene como el alma de la familia. Le encanta", se ilusionó la humorista.