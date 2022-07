Llamativo mensaje de Jorge Rial a Luis Ventura por el día del amigo

Fue a través de sus historias de Instagram donde el conductor de C5N mencionó a su colega con una imagen del último encuentro que mantuvieron.

"Aguantamos hasta donde pudimos...", escribió de manera sorpresiva Jorge Rial con una foto con Ventura. Y añadió: "Feliz Día del Amigo, tendría que haber sido hace un mes atrás...".

¿Habrá respuesta de Luis ante este posteo en esta fecha tan particular sobre la amistad?

rial ventura.jpg

Luis Ventura terminó su tregua con Jorge Rial

Después de su contundente columna para PrimiciasYa y A24, Luis Ventura se sentó en Intrusos, América Tv, y contó por qué decidió escribir esas líneas.

"Ayer me iba para casa, me llama un joyero, que es amigo mío, y me dice que estaba festejando su cumpleaños, en un local de tango, en San Telmo. Me dijo 'quiero que vengas'. Estaban los 12 integrantes de su familia y los cantantes de tango, nadie más", comenzó el periodista.

luis-ventura.jpg

Ventura mencionó que, en esa reunión, tuvo una charla que fue clave: "Me puse a hablar con algunos de los artistas que estaban ahí y me contaron historias de mi hermano mayor, El Negro, que falleció hace poco. Uno de ellos me dice 'menos mal que tu hermano se murió porque me había dicho que, antes de morirse, se iba a cruzar con Jorge Rial'", detalló.

El periodista relató que esa frase le quedó resonando: "Me acosté con eso. A las 3 de la mañana no podía dormir. Me di cuenta que me pasaba algo. Me había quedado con lo que me dijo ese cantante. Dije 'esto no lo puedo dejar pasar'. Encendí la computadora y me puse a escribir. Dejé el texto ahí. Me tomé un vino, volví a ver el texto y lo mandé para publicar en A24 y Primicias Ya", añadió.

Por último, Ventura reveló que, a primeras horas del día, empezó a recibir mensajes y comentarios: "Mandé la columna, Sin mordaza. Y hoy a las 8 de la mañana, veo el celular y me estallaba", sentenció.