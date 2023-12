¡Lo dijo! Fátima Florez reveló en LAM cuándo Javier Milei irá a verla al teatro

"Por ahí al estar adentro no me llama la atención. Yo como artista ¿cómo no voy a interpretar al presidente de los argentinos? Bueno, es mi novio, y qué queres que haga, que no emite a mi novio", le respondió Florez.

Más adelante, la artista aseguró que a Milei le "encantó" que lo imite. "El día que yo subí la foto mía caracterizada de Javier a mi Instagram que explotó, que gustó mucho, esa fue la caracterización. Y después le dije: 'el personaje lo vas a ver en el teatro'", contó.

"¿Nunca le hiciste el personaje en privado?", le consultó Ángel. "No, nunca. Explota el teatro, la gente se pone de pie, ovacionan", afirmó Fátima. Acto seguido, la imitadora reveló cuándo su novio verá su espectáculo: "Mañana viene Javier a ver el show y va a disfrutar del teatro”.

El motivo por el cual Javier Milei no fue a ver a Fátima Florez al teatro

Fátima Florez debutó en Mar del Plata con su nuevo espectáculo, Fátima 100 %. En el show, la imitadora sorprendió al público con sus personajes de siempre, pero además con su interpretación de su pareja, el presidente Javier Milei.

Se especuló con la presencia del economista en el teatro. Sin embargo, eso no ocurrió y la visita del jefe de Estado a la Feliz para ver a su novia quedó postergada.

En Socios del espectáculo, Mariana Brey anunció que Milei viajará el viernes. "Está confirmado: el día viernes es el día en el que el presidente de la Nación, Javier Milei, estará presente viendo a su novia. Va a viajar por la mañana y piensa volver el día sábado", detalló.

La panelista explicó que el economista no podía ir en mitad de semana porque está enfocado en temas de la coyuntura política: "No podía ir hoy día miércoles por una cuestión lógica de las manifestaciones de las diferentes agrupaciones que hay. No era el contexto, no era el día".

"A Fátima esto la tomó por sorpresa. Si viajaba el día de hoy, el problema que tenía el presidente era que tenía que llegar e inmediatamente devolverse, porque a las 8 de la mañana cada uno de los días tiene reunión de Gabinete", agregó.

Por último, Brey indicó que el presidente irá junto a su hermana Karina y dos funcionarios. "Lo va a hacer en un avión de línea, viaja con la hermana, Karina, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario de Cultura, Leo Cifelli. Pasa la noche con Fátima en el hotel y su hermana con Petovello van a estar en otra habitación dentro del mismo hotel", cerró.