Aseguran que Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vistos juntos en Madrid: el video

La influencer, que había capturado a la China Suárez con Franco Colapinto en Madrid, encontró a Stefi Roitman y Nico Furtado juntos en esa misma ciudad.

29 sept 2025, 00:25
Stefi Roitman se encuentra por estos días en España con motivo de la presentación de Ya no quedan junglas, la película en la que participa y que formó parte del Festival de Cine de San Sebastián. En medio de su paso por el país europeo, en las últimas horas se viralizó un video que la muestra junto a Nico Furtado recorriendo las calles de Madrid.

El video lo compartió la influencer Magalí Sica, conocida por haber captado a la China Suárez junto a Franco Colapinto en una situación similar. Esta vez, compartió imágenes que involucran a Roitman y Furtado.

Aunque en el video no se registra un encuentro directo entre ambos —detalle que generó varias críticas hacia la influencer— sí se puede ver a Stefi caminando por la misma calle donde habría estado el actor, entrando a una pastelería y saliendo luego con una bolsa en la mano.

“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, disparó Magalí en el video, dejando entrever una cercanía entre los actores que no pasó desapercibida en redes.

¿Qué dijo Stefi Roitman sobre los rumores de crisis con Ricky Montaner?

Stefi Roitman habló por primera vez sobre su presente sentimental con Ricky Montaner desde la alfombra roja de los Premios Platino, celebrados en Madrid. Allí, la actriz se refirió a cómo atraviesan su relación en medio de agendas laborales que muchas veces los mantienen en distintos países.

“Vine sola con mi equipo de trabajo”, expresó en una entrevista con Majo Martino para Puro Show, por El Trece. Ante la consulta de la periodista: “¿Seguís bien en pareja?”, Stefi no dudó en responder.

“Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho. nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan", aseguró, dejando en claro que el amor sigue intacto, aunque los compromisos profesionales los obligan a estar separados por momentos.

La actriz explicó que pasó tres semanas en Buenos Aires sin la compañía de Ricky, debido a que él se encontraba cumpliendo con sus giras musicales. “Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show”, comentó. Y con orgullo, destacó el ritmo de trabajo de su esposo: "Está con emprendimientos, proyectos, con un montón de cosas. Es un toro mi esposo. O sea, no para".

Consultada sobre cómo manejan la distancia, Stefi reveló que mantienen el vínculo a través de llamadas y mensajes constantes. “Mucha videollamada, fotos. Y nos gusta estar en el detalle. Está bueno también que cada uno esté en la suya y respetar los espacios, pero hay algo del detalle...".

"Literal, contarnos una anécdota que pasa acá y se la contaste a tu compañero acá, pero es algo que me gusta compartirlo con él, como para que no se pierda esas cosas”, agregó, dejando ver lo conectados que están a pesar de la distancia.

Finalmente, Stefi se emocionó al recordar uno de los momentos más importantes de su vida: "Me casé a los 27, era una nena. Me soñé la imagen entrando con mi papá (al casamiento)". Una confesión que cerró la entrevista con ternura y nostalgia.

