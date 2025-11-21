¡Impensado! Cinthia Fernández destrozó a Elba Marcovecchio con una letal frase: "Vivía de las migajas de..."

Y mientras argumentaba sus dichos, Cinthia Fernández puso en duda la efectividad del trabajo de Marcovecchio. “El problema no es lo que yo propuse, sino pegarme a mí. Está hace un año dando notas, pero decime: ¿Qué le consiguió a Icardi?”, planteó picante refiriéndose a los meses de conflicto y las restricciones judiciales del futbolista con sus hijas. “Recién en esta última visita logró bajarle una cautelar a Wanda. Nada más”, deslizó minimizando los logros de la letrada.

Y como si todo lo dicho no fuese suficiente, Cinthia Fernández marcó una clara diferencia entre con la socia de Elba. “De Lara Piro no considero lo mismo, ella me parece una buena abogada. Fue la primera defensa buena que tuvo Icardi”, señaló tajante.

En tanto, el golpe de gracia de Cinthia Fernández en su descargo contra Elba Marcovecchio fue letal. “Era panelista, me acuerdo cuando entraba con la capelina a LAM, vivía de las migajas de Burlando y la conocimos cuando se puso de novia con Jorge Lanata. Para mí, no tuvo un gran logro como otros abogados”, concluyó sin filtro.

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Cinthia Fernández estalló después de que su video promocionando un estudio jurídico generara una catarata de críticas por parte de colegas y panelistas, quienes la acusaron de publicitar servicios legales sin ser profesional del derecho. Molesta, se defendió en Puro Show (El Trece) y apuntó con dureza especialmente contra Yanina Latorre, a quien responsabilizó por fomentar la acusación de “ejercicio ilegal”.

Desde el primer minuto, Fernández dejó en claro su postura. Señaló que nunca intentó engañar ni hacerse pasar por abogada y que el contenido de su publicación fue recortado convenientemente. “No soy abogada, lo aclaré. Lo que pasa es que no conviene poner esa parte del video previa a mi publicación, donde dije que voy a hacer tareas administrativas. Además, todo el mundo me conoce y lo mío es la comunicación”, expresó visiblemente fastidiada.

La mediática también explicó que trabaja junto a un equipo formado por letradas recibidas, pero que eso no la convierte a ella en profesional del derecho. En ese sentido, dejó en claro que iniciará acciones legales para frenar la acusación pública: “Mi grupo de trabajo es un grupo de abogadas, y digo ‘mi grupo’ porque lo siento pertenencia como todo el mundo, y eso no significa que ejerzo. Van a tener que demostrar. Voy a emitir una denuncia porque me están difamando. Van a tener que demostrar dónde firmé papeles como abogada”, lanzó indignada.

Lejos de frenar la polémica, Fernández aseguró que el escándalo solo la empuja a redoblar su presencia y continuidad en redes. “Voy a seguir haciendo estos videos, así que gracias: sigan difundiendo porque me hacen un favor”, ironizó ante cámaras.

En este punto, apuntó directamente contra Yanina Latorre, una de las primeras en cuestionarla públicamente. “También voy a accionar contra Yanina Latorre, porque me está difamando, dijo mentiras. Yo no me presenté como abogada, lo aclaré. Es un problema suyo si decidió escuchar y quería minutos de cámara, ella y todos los abogados que están ahí. Que se jodan, a mí no me van a difamar”, sentenció sin contención.

Luego, volvió a refutar la acusación legal que circula mediáticamente: “El ejercicio (ilegal del derecho), el delito con el que me quieren ensuciar no es un delito porque no estoy ejerciendo, no soy abogada, no me proclamo como tal, no me presento como tal”, subrayó.

También se mostró ofendida por los calificativos que recibió desde el propio ámbito jurídico. “Además, me tildaron de carancho, eso es ver a una abogada que se re contra produce para decir burradas, que esos sí son abogados. El código de ética lo rompen todos”, criticó con evidente enojo.

Finalmente, respondió a quienes sugirieron que su emprendimiento está ligado a su pareja, Roberto Castillo, y negó tajantemente que él participe en el proyecto. “A mí nadie me consultó si este proyecto lo hacía con Roberto. Garpó decir que le iban a sacar la matrícula a él. ¿Alguien me llamó para preguntarme si lo hacía con Roberto Castillo? Además de ser mi pareja, es la persona que me impulsa a mejorar y estudiar. Tengo fotos con él porque es mi pareja. De hecho, Roberto es un abogado penalista, no hace tránsito”, concluyó.