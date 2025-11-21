Se filtró una foto de la China Suárez al natural: el detalle que más revuelo causó

"Ay chicas por favor. Yo la odio eh pero no podemos negar que es hermosa con y sin maquillaje", observó un usuario. "Si tenes alguna duda podes verla en su nueva serie, esta bellísima, ¿o eso tambien se edita?", se preguntó otro internauta. "En TV con Pergolini y con Moría estaba divina", se marcó otro comentario. "Amo que quieran seguir insistiendo con que en realidad no es linda jajaja bardeenla por otra cosa de ultima pero ya todos sabemos lo hermosa que es", aseguró otro usuario. "Esto significa que nadie se ve en persona como se muestra en las redes", cuestionó en tanto otro usuario de x.

Las picantes declaraciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña que Moria Casán no mostró

Majo Martino contó en Sálvese Quien Pueda (América Tv) que parte de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán para La mañana con Moria en El Trece fue recortada y generó polémica.

Según explicó la panelista, hubo fragmentos de la charla entre la actriz con la One que no salieron al aire tras la edición, especialmente aquellos que mencionaban a su ex, Benjamín Vicuña.

"Entrevista: Moria Casán, China Suárez. Vieron que ayer les dije que habían bajado una línea de cuidarlo a Benjamín Vicuña. En un momento de la entrevista, Moria le pregunta a la China: '¿Así que vos dijiste que Benjamín Vicuña era un rata?'. ¿Se acuerdan que lo había dicho?", lanzó picante Martino.

En esa línea, la panelista aseguró que la actriz no se guardó nada al referirse a su vínculo con el actor chileno y padre de sus hijos Magnolia y Amancio: "Y la China empezó a despacharse con todo", remarcó sobre una parte en particular de la entrevista de Moria a la actriz que no se vio al aire.

La conductora Yanina Latorre intervino para dar su visión del tema: "O sea que lo cuidaron, no es como dice él, que está enojado con el canal por la nota".

Y aAnte la consulta de Yanina sobre si se habían eliminado más fragmentos donde la China hablaba directamente sobre Benjamín Vicuña, Majo Martino fue contundente: "Sí, lo cuidaron", finalizó.