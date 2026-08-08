Murió Jorge Messi: la historia de amor de los padres de Leo Messi atravesada por enormes sacrificios

Desde muy pequeño, Lionel mostró una fuerte inclinación por el fútbol. Primero dio sus primeros pasos en clubes infantiles y posteriormente llegó a Newell’s Old Boys, donde su talento comenzó a llamar la atención. Sin embargo, durante esa etapa apareció una dificultad que podía condicionar su futuro: un problema relacionado con su crecimiento que requería un tratamiento hormonal costoso.

Para una familia trabajadora como la de los Messi, afrontar ese tratamiento significó un esfuerzo económico considerable. Aun así, sus padres continuaron buscando alternativas para que el pequeño futbolista pudiera seguir desarrollándose y no abandonar su sueño.

El gran cambio llegó en el año 2000, cuando Barcelona se interesó por el adolescente. Con apenas 13 años, Lionel Messi viajó a España con la posibilidad de incorporarse al club catalán y continuar allí su formación futbolística.

La decisión implicaba mucho más que un cambio de equipo. Para los Messi significaba dejar atrás Rosario y comenzar una nueva vida en otro país. La familia intentó acompañar inicialmente el proceso, aunque la adaptación terminó siendo compleja.

Con el paso del tiempo, Jorge Messi decidió quedarse en Barcelona junto a Lionel, mientras Celia Cuccittini regresó a Rosario con Rodrigo, Matías y María Sol. Así, durante una etapa importante de su vida, la familia quedó dividida entre Argentina y España.

A partir de entonces, Jorge asumió un papel todavía más importante en el recorrido profesional de su hijo. Se ocupó de buena parte de las cuestiones vinculadas con la carrera de Lionel y terminó convirtiéndose en su representante y principal asesor.

Mientras tanto, Celia continuó siendo una figura central dentro de la familia desde Rosario y acompañó el crecimiento de su hijo manteniéndose alejada del protagonismo mediático.

La apuesta que realizaron años atrás terminó transformando para siempre la historia de la familia Messi. Lionel llegó al primer equipo del Barcelona, construyó una carrera extraordinaria y alcanzó una dimensión internacional que cambió la vida de todos sus seres queridos.

Detrás de ese recorrido estuvieron siempre sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, quienes atravesaron sacrificios, distancia y momentos difíciles para sostener el sueño de aquel niño rosarino que comenzó a destacarse por su talento con la pelota.

Dónde encontró a Leo Messi la muerte de su papá

Luego del Mundial 2026, Leo Messi había pasado unos días en su Rosario natal junto a su esposa y sus tres hijos. Allí aprovechó para acompañar a su padre, después del escándalo que se generó cuando Florencia Peña había anunciado erróneamente la muerte de Jorge Messi, quien atravesaba una dura lucha contra una enfermedad que padecía desde hacía tiempo.

En tanto, por estas horas el futbolista se encontraba en Miami, ya reincorporado al equipo del Inter Miami. Según pudo saberse, Leo ya está volando a Argentina para venir a despedir a su padre y acompañar a su mamá Celia y sus hermanos.