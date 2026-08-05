A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERZA

El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

El ex Gran Hermano Bautista Mascia se volcó a las redes para referirse a la salud de su novia Denisse González, quien lleva una semana internada.

5 ago 2026, 08:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

Denisse González, ex participante de Gran Hermano, lleva una semana internada tras un chequeo de rutina y en las últimas horas contó que los últimos análisis no resultaron como esperaba debido a una baja en los valores de las plaquetas, por lo que deberá permanecer un tiempo más bajo cuidados médicos.

Lo cierto es que quien se volcó a las redes con un especial pedido fue su novio Bautista Mascia, donde mostró imágenes de Denisse en la internación y agradeció las muestras de afecto y presentes que le hicieron llegar los fanáticos.

Leé también

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", indicó el ex ganador del reality de Telefe en la edición 2023.

Y agregó: "Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

"Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó el uruguayo Bautista Mascia esperanzado en la pronta recuperación de su pareja.

Qué dijo la ex Gran Hermano Denisse González sobre su internación

La ex participante de Gran Hermano Denisse González dio las últimas novedades de su estado de salud tras ser internada hace una semana.

A través de un posteo en las redes, la joven contó que estará un tiempo más bajo observación médica tras una baja de plaquetas que se detectó en los últimos exámenes.

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", indicó la pareja de Bautista Mascia desde sus historias.

Y agregó: "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”.

Denisse González también agradeció los presentes que le hicieron llegar sus fanáticos durante la internación que le dan fuerza para llevar el proceso.

"Y quiero decirles algo aparte... Gracias, de verdad. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acerquen hasta acá y aún así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón", indicó movilizada.

Y cerró: "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y como siempre digo ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Bautista Mascia Denisse González Gran Hermano

Lo más visto