El especial pedido de Bautista Mascia en medio de la preocupante internación Denisse González

"Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó el uruguayo Bautista Mascia esperanzado en la pronta recuperación de su pareja.

Qué dijo la ex Gran Hermano Denisse González sobre su internación

La ex participante de Gran Hermano Denisse González dio las últimas novedades de su estado de salud tras ser internada hace una semana.

A través de un posteo en las redes, la joven contó que estará un tiempo más bajo observación médica tras una baja de plaquetas que se detectó en los últimos exámenes.

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", indicó la pareja de Bautista Mascia desde sus historias.

Y agregó: "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”.

Denisse González también agradeció los presentes que le hicieron llegar sus fanáticos durante la internación que le dan fuerza para llevar el proceso.

"Y quiero decirles algo aparte... Gracias, de verdad. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acerquen hasta acá y aún así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón", indicó movilizada.

Y cerró: "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y como siempre digo ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden".