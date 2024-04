Los fuertes detalles de la pelea entre Lizy Tagliani y Marcela: "Lo trató de gato al ex de Tauro"

Y aclaró la rubia: "No eran swingers, eran amigos. A Marcela no le va eso, para nada". "Tenían un re buen vínculo, se seguían todos en Instagram, Marcela veía que ella lo likeaba, pero no le molestaba", agregó.

Embed

"En el contexto de que Marcela se separa, viene todo lo de la madre, Lizy nunca se comunica con ella, nunca le di el pésame de la mamá, que si bien no eran íntimas, laburaron juntas en la radio, compartieron salidas en Rosario; y bueno... el exnovio recibe un mensaje y a mí la persona que me lo cuenta me dice: 'lo trató de gato",reveló.

Ahí, el conductor Ángel de Brito intervino y dijo: "O sea, vení que te pago, o te hago un regalito". "La frase fue: 'lo trató de gato'", reiteró Yanina. "El chico se sintió incómodo y se lo contó a Marcela para no tener ningún problema", sumó.

"Le pregunté a la persona que me lo cuenta si le ofreció plata, me dijo: 'no sé, lo trató de gato'. Viste que por ahí es 'te invito dos días afuera'", subrayó la panelista.

"Me encantaría saber cuál fue la propuesta", expresó Ángel. "Es que la propuesta no la tengo e insistí y no me la dieron", le respondió Yanina. "A partir de ese momento, Marcela quedó enajenada", agregó.

Después, Yanina contó que la periodista se cruzó a la conductora de La Peña de Morfi en el casamiento del productor Fer Colombo, después de mucho tiempo porque ellas ya no trabajaban juntas. "Ella fue al casamiento, estaba enojada con Lizy, la notó rara, como con cola de paja, no con la confianza de siempre. Se ve que Lizy se habrá dado cuenta. Y Marcela, que en ese momento la quería encarar, no quiso hacer quilombo por una cuestión de respeto. Y nunca más tuvieron vínculo", relató.

Por su parte, Tagliani, en una nota con LAM, confesó que intentó comunicarse con Tauro y no obtuvo respuesta. “Me enteré porque me empezaron a llegar las capturas, desconozco si algo hice mal, obviamente le mandé un mensaje. Me sorprende que no me lo haya dicho a mí, teniendo mi teléfono. Obvio que si lo quiere contar al aire es válido, más si le hice algo mal o la lastimé, sinceramente no me puedo hacer cargo porque no sé qué hice”, explicó Lizy.

Por último, la comediante aseguró: “De ninguna manera yo le tiré onda a alguien, yo ya estaba casada y me puse a pensar, pero no tengo el teléfono de Martín, si es por Instagram siempre incluimos a Marcela en la conversación y me da la sensación que ni en chiste porque ni siquiera tengo la confianza para hacerle algún chiste así”.

Embed

El explosivo motivo por el cual Marcela Tauro se peleó a muerte con Lizy Tagliani

El conductor Ángel de Brito reveló este lunes en LAM (América TV) qué fue lo que realmente pasó entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani que no se pueden ni ver. "Fue hace mucho el puñal de Lizy a Tauro. Me dijo Tauro que era una cosa fea", afirmó el presentador.

"Conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Yo tengo códigos y no lo dije nunca", había dicho la periodista sobre Lizy al mediodía en Intrusos (América TV).

Embed

Hacia el final del programa de espectáculos, la panelista Yanina Latorre contó el motivo por el cual Tauro está peleada a muerte con la conductora de Telefe.

"Cuando Marcela Tauro, en la radio, contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo", detalló Latorre.

Y agregó: "Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con (Santiago) del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara la mataba".

Y ahí reiteró: "Lizy le habría escrito al chico". "¿Tirándole onda?", le preguntó Nazarena Vélez. "Claro", aseguró la rubia.