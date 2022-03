La historia de amor de Sabrina Carballo y Canchi Estévez: luego de 11 años se volvieron a encontrar

image.png

Al presentarlos en el reality, Pampita lo recordó y anunció que estarán 3 meses aislados de todo: “‘dónde hubo fuego, cenizas quedan’”, dijo la conductora pero Sabrina Carballo argumentó que eso no pasaría.

“Nunca se terminó el amor”, dijo minutos más tarde la actriz mientras repasaba algunas fotos familiares que llevó al encierro. “Yo me quedé con el perro y le dije a él que se quede con el departamento porque yo no quería nada”, contó la actriz sobre el ex delantero de Racing que se retiró a los 38 años de las canchas.

"Es un poquito intensa, la aguanté tanto tiempo que aguantarla un poquito más ya está", dijo el ex deportista.

Los feroces memes de El hotel de los famosos

Carolina Pampita Ardohain y El Chino Leunis abrieron el lunes las puertas de El hotel de los famosos por la pantalla del Trece. El reality cuenta con la presencia de 16 personalidades que aceptaron el desafío televisivo.

Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez, Melody Luz ingresaron al gran predio.

“Para algunos será una experiencia inolvidable y para otros también, pero por motivos diferentes. Así se irá la experiencia hasta que se conozca quién gana los 10 millones de pesos”, anunció la conductora al dar inicio al programa, que en su primera emisión alcanzó un promedio general de 13.6 puntos de rating, según datos de Ibope, y quedó detrás de la tira El primero de nosotros, Telefe, que fue lo más visto con 15.4.

Desde las redes sociales también se vivió de manera especial el estreno del reality y como suele ocurrir en este tipo de lanzamientos televisivos en Twitter se llenó de memes sobre el tema El hotel de los famosos. Muchos de ellos muy originales.

La red se inundó de la ocurrencia de los usuarios que vibraron por el estreno televisivo del reality. Mirá algunos de ellos que van desde los clásicos de Los Simpsons hasta algunos relacionados con el fútbol ¡Desde Messi, el Kun Agüero a Ricardo Caruso Lombardi!