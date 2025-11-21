La decisión que aseguran podría quebrantar todo entre las Bandana
Se conoció una noticia devastadora que evidencia más cortocircuitos entre las integrantes de Bandana.
El presente deBandana vuelve a quedar envuelto en dudas luego de una nueva suspensión que reavivó rumores de tensiones internas. Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández tenían previsto presentarse en La Peña de Morfi (Telefe), pero la participación fue cancelada a último momento. La determinación sorprendió tanto al equipo del ciclo como a los seguidores del grupo, especialmente porque se trató de la segunda baja inesperada en menos de una semana.
Días antes, las integrantes también habían desistido de asistir a LAM (América TV), donde su presencia estaba anunciada desde hacía tiempo. La ausencia, otra vez, se confirmó apenas horas antes del programa. Según explicaron, el motivo que se le transmitió al conductor Ángel de Brito fue que todo se debía a un problema de salud de Lissa.
Fue el propio periodista quien relató cómo se enteró de lo ocurrido al aire de su ciclo en Bondi Live: “Ayer por la tarde nos dicen: ‘hay una Bandana que se bajó’. ‘Las otras tres vienen igual’, me dijeron de producción. Yo dije: ‘no, que vengan las cuatro y sino otro día’. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras”. La decisión derivó en que ninguna de las artistas se presentara.
A partir de esta nueva cancelación, comenzaron a circular versiones que señalan un clima complicado dentro del grupo. En particular, se menciona una fuerte interna entre Lissa Vera y Lowrdez Fernández, derivada de un episodio ocurrido semanas atrás.
Según se recuerda, Lissa denunció a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, al considerar que ella estaba siendo víctima de violencia de género. Ese paso, tanto ante la Justicia como en los medios, habría implicado un enorme desgaste personal para Lissa, quien actualmente estaría replanteándose su continuidad, su rol en la banda y la necesidad de priorizar su bienestar.
La sucesión de suspensiones y las explicaciones que no terminan de aclarar el panorama alimentan la preocupación entre los fans, que observan cómo cada cancelación profundiza la sensación de que las cosas no están del todo bien entre las integrantes.
¿Qué dijo Lowrdez Fernández del vínculo con Lissa Vera?
Mientras preparan el regreso a los escenarios con Bandana, Lowrdez Fernández y Lissa Vera —que siempre tuvieron un vínculo de estrecha amistad— hoy atraviesan algunas turbulencias.
En una nota con Tarde o Temprano (El Trece), Lowrdez se sinceró al hablar de su relación con Lissa. "¿Están peleadas con Lissa?", le preguntó María Belén Ludueña. "Nada que ver. Si pongo cara seria es porque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro", respondió.
"Tenemos diferentes formas de encarar las cosas. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermandad que surgió hace 25 años", sumó.
"¿Volviste al grupo de WhatsApp que te habías ido?", indagó Fernanda Iglesias. "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté", reconoció Lowrdez.
Por último, Silvia Fernández Barrio quiso saber si notaba algo baja de ánimo a Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", señaló la periodista. "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", sentenció Lowrdez.