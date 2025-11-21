La decisión que aseguran podría quebrantar todo entre las Bandana

Según se recuerda, Lissa denunció a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, al considerar que ella estaba siendo víctima de violencia de género. Ese paso, tanto ante la Justicia como en los medios, habría implicado un enorme desgaste personal para Lissa, quien actualmente estaría replanteándose su continuidad, su rol en la banda y la necesidad de priorizar su bienestar.

La sucesión de suspensiones y las explicaciones que no terminan de aclarar el panorama alimentan la preocupación entre los fans, que observan cómo cada cancelación profundiza la sensación de que las cosas no están del todo bien entre las integrantes.

¿Qué dijo Lowrdez Fernández del vínculo con Lissa Vera?

Mientras preparan el regreso a los escenarios con Bandana, Lowrdez Fernández y Lissa Vera —que siempre tuvieron un vínculo de estrecha amistad— hoy atraviesan algunas turbulencias.

En una nota con Tarde o Temprano (El Trece), Lowrdez se sinceró al hablar de su relación con Lissa. "¿Están peleadas con Lissa?", le preguntó María Belén Ludueña. "Nada que ver. Si pongo cara seria es porque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro", respondió.

"Tenemos diferentes formas de encarar las cosas. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermandad que surgió hace 25 años", sumó.

"¿Volviste al grupo de WhatsApp que te habías ido?", indagó Fernanda Iglesias. "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté", reconoció Lowrdez.

Por último, Silvia Fernández Barrio quiso saber si notaba algo baja de ánimo a Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", señaló la periodista. "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", sentenció Lowrdez.