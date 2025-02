Luca tomó una drástica decisión tras blanquear qué le pasa con Lucía en Gran Hermano 2024

Este viernes, el muchacho blanqueó que siente mucha afinidad con la rubia, pero aclaró que la única mujer que le atrae dentro de la casa es Martina Pereyra.

"Lucía tiene novio.. Me parece muy copada. Muy buena. A mí no me gusta. Podemos ser amigos, pero a mí me atrae Martina", advirtió.

El joven señaló que -pese a sus intenciones- no cree que pueda prosperar un amorío con Martina. "A Martina la veo cada vez más alejada. No voy a forzar algo que no hay", sentenció.

Martina explotó de celos al ver a Luca cerca de Lucía en Gran Hermano 2024

Luca Figurelli está cada vez más cerca de Lucía Petrone, una de las nuevas caras de Gran Hermano 2024. De hecho, el joven le confesó que siente algo especial por ella.

"La única que me cae bien sos vos", le dijo el chico de Berazategui a la novia de Lauty Gram.

Martina Pereyra, que siempre demostró interés por Luca, explotó al percibir que hay una química especial entre ellos.

En una charla con Ulises Apóstolo, la jugadora arremetió contra Luca por su acercamiento a Lucía.

Martina se enojó porque los vio preparando un bizcochuelo: "Ella no me importa, el tema es él... ¡él es el problema! Yo ahora no voy a salir de este cuarto".

"Se puso a preparar un bizcochuelo con ella y hace unos días lo hizo conmigo.... Le gusta... no soy tarada", remató, furiosa.

La profunda confesión de Luca a Lucía en Gran Hermano 2024: "Sos la única que..."

Luca Figurelli quedó en shock al ver a Lucía Patrone entrar a la casa de Gran Hermano 2024. El muchacho reconoció que lo deslumbraron los encantos de la modelo e influencer.

Lo que no sabía era que la rubia está en una relación. Nada más ni nada menos que con el cantante Lauty Gram.

A las pocas horas de la llegada de los nuevos participante, en la casa ya todos se habían enterado del vínculo de Lucía con el joven artista.

Pese a que la rubia está comprometida, Luca parece estar dispuesto a intentar conquistarla. En las últimas horas, tuvo una charla íntima con ella y le hizo una fuerte confesión.

"La única que me cae bien acá sos vos", le dijo el chico de Berazategui. "Pensá que tenemos la misma edad, para mí que es eso", le respondió Lucía. "Sí, yo me identifico mucho con vos", remató el muchacho.