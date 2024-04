Luis Ventura apuntó con todo contra More Rial tras el enojo e hizo una tremenda declaración

Tras dar esta noticia, More se enojó mucho con Luis por confirmar la noticia de su embarazo públicamente. Lo cierto es que en charla con el ciclo Mañanísima, El Trece, Ventura se refirió a este tema y destacó: “Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto, alguien que tiene la edad de mis hijos mayores”, comenzó el periodista.

“Si se enojó le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto. Ustedes saben mejor que ninguno que se estuvo negociando comercialmente la información con producciones de ese canal. Hablen con la producción”, continuó Ventura, dejando en claro que la información ya circulaba y que la joven estaba hablando con distintos programas para contarlo al aire ella misma.

Y dejó en claro la razón por la que confirmó la noticia: “Yo lo digo porque en la producción de A la Tarde, yo tengo un perro de presa que es Natalia Palmeiro, y me decía: ´Lo sabe todo el mundo, lo saben todos. Nos llaman para preguntarnos, que vos no hablas.. Que esto, que lo otro’. Entonces dije: ´Bueno, ya debe ser hasta moneda corriente’”.

“Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado(Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto. No quiero ampliar el arco de esta historia. Soy responsable. No me muevo un milímetro de lo que dije. No lo hice con mala leche, todo lo contrario”, cerró Luis Ventura sobre el enojo de Morena con él por este tema.

More Rial fue al teatro y mostró por primera vez su pancita de embarazo: las fotos

More Rial fue este fin de semana a ver la obra de Nazarena Vélez y Gladys Florimonte, Dos locas de remate en el teatro Picadilly, y mostró por primera vez su pancita de embarazo.

La hija de Jorge Rial estuvo viendo el espectáculo que se estrenó en la Ciudad de Buenos Aires, y posó para las cámaras de PrimiciasYa y luego con las actrices en el camarín, con la mano en su pancita, en un gesto claro de embarazo que hasta ahora no había manifestado públicamente.

Recordemos que luego de varios rumores que circularon en los últimos días, finalmente Luis Ventura confirmó que More Rial está esperando su primer hijo junto a su novio Matías, a 5 años de que nazca Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, contó el periodista en A la tarde, América Tv.

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, añadió.

“Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y se va a Córdoba en las próximas horas”, cerró Ventura.