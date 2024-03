La furia de More Rial con Luis Ventura por dar la noticia del embarazo

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, añadió.

“Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y se va a Córdoba en las próximas horas”, cerró Ventura.

Lo cierto es que en la noche del jueves, More Rial fue a cenar a una famosa parrilla ubicada en Palermo (Don Benito) junto a una amiga y se mostró molesta con Luis por haber dado la noticia del embarazo.

En una nota que se verá este viernes en LAM, la hija de Jorge Rial expresó su enojo con Ventura por haber confirmado la noticia sin su consentimiento y reveló que todavía no llegó a los tres meses de gestación.

More Rial

More Rial y su secreto jamás revelado de cuando quedó embarazada de su primer hijo

More Rial reconoció que estaba separada de Facundo Ambrosioni cuando quedó embarazada en 2018 de Francesco, su único hijo, y dio detalles de cómo está la relación en la actualidad con el padre del nene.

Hace un par de semanas, la hija de Jorge Rial estuvo invitada al programa Mañanísima, El Trece, y al ser consultada por Carmen Barbieri sobre cómo está la relación con su ex y padre del niño, la joven reconoció: "Me llevo mal. Nosotros tuvimos una relación un poco complicada y ahora está cada día peor".

"Uno malpiensa que la llegada de un niño mejora la relación de pareja", le marcó la conductora. A lo que More Rial se sinceró acerca de ese momento de su vida.

“A él le agarró el embarazo como muy de sorpresa, nosotros estábamos separados y después yo quedé embarazada. No lo estábamos buscando”, explicó Morena.

Y aclaró si el padre del nene la ayuda económicamente: "Es presente en el trato y en verlo, ahora Francesco está con él, pero nunca pasó un peso. Nunca insistí y pedí".

"El jardín siempre lo pagó mi papá. Ahora está con él porque yo no tengo un lugar estable para vivir con Fran", precisó More Rial, remarcando que en la actualidad su hijo está viviendo con el padre.