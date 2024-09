Luis Ventura dio detalles sobre la salud de Antonito y su mamá, Fabiana Liuzzi

La internación del pequeño de 10 años se dio a raíz de una crisis, y luego de intentar controlarlo con calmantes, los médicos decidieron hacer un cambio en su medicación. Sin embargo, parece que eso no buenos resultados en el niño.

"En neurología no hay nada que sea exacto, y en función de la observación de la mamá, se le cambió la medicación en la búsqueda de eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con el control de ataques que podía llegar a tener”, explicó Ventura.

Luego, relató lo sucedido durante la internación y contó: “Fabiana había ido a acompañar a su hijo a la internación y en determinado momento se descompensó. Angustia, falta de oxígeno, participación de psiquiatras, médicos, muchas cosas. Antonito estaba para salir de alta, y no salía porque estaba la madre que es su 24/7. Antonito le estaba haciendo el aguante”.

“Cuando la madre no lo ve es como que le falta una parte de su cuerpo, de su realidad, entonces quedaron los dos hasta que quedó liberada Fabiana y volvieron a casa. Volvieron, pero el cambio de medicación no lo asimilo Antonito, volvió a tener los mismos problemas y de nuevo internado. Ahora no tuve devolución así que no sé si sigue internado o si le dieron el alta”, concluyó.

En medio de la angustia por la salud de Antonito, Fabiana Liuzzi se descompensó y generó preocupación

En las últimas horas se conoció que Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue internado en la clínica Los Arcos y hay preocupación por su salud.

Todo se generó el domingo. El pequeño de 10 años tuvo una crisis, le dieron calmantes y los médicos decidieron dejarlo en observación.

En una nota con Pronto, Liuzzu reveló que Antonito evoluciona muy bien. "Logramos estabilizarlo después de una dura semana. Fue difícil pero gracias a Dios, hubo mejoría y hoy se está hablando de un posible alta", señaló.

La ex vedette comentó que ella se descompensó, en medio de la preocupación por la salud del niño. "En el medio de todo esto, a mi me subió la presión. Yo soy hipertensa, me agarró taquicardia, me tuvieron que poner oxígeno y una medicación sublingual para nivelarme. El cuerpo me pasa factura. Le pido a Dios que me de fuerzas porque quiero sostener a mi hijo y acompañarlo por muchos años más", detalló.

Al finalizar, la mamá de Antonito agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo. "Le quiero agradecer a la gente que se solidariza con la situación y con mi hijo que es lo más preciado que tengo en el mundo. A la gente que tira en contra y que no tiene empatía, que Dios le de mucha luz. La van a necesitar. Por suerte, la cantidad de gente que ama a mi hijo, que nos apoya, que se alegra con cada logro, los bendigo y agradezco con el alma", concluyó.