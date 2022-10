Luis Ventura preocupado por la salud de su hijo Antoñito: "No saben cómo encarar el cuadro"

“Estoy cansado porque son momentos indelegables por las capacidades de Antoñito”, reveló Ventura a PrimiciasYa. Además, contó que le están haciendo estudios para determinar bien cómo seguir el tratamiento.

“Tiene una neumonía con intermitencias diarias de fiebre. No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro”, dijo.

Sobre el estado de Antoñito reveló: “Tiene sus venitas reventadas y ya no lo pueden canalizar y lo medican x boca. El flaco se las aguanta”.

Ante esto, el periodista asegura que se turna con Fabiana para estar a su lado: “Nos programamos para tener todos los horarios cubiertos pero el mayor compromiso presencial es de la mamá”.

“Yo laburo y diligencio órdenes, remedios, gestión o hago guardia cuando me toca”, finalizó.

image.png

Internaron al hijo de Luis Ventura, Antoñito: "Hoy nos toca esta"

Luis Ventura se refirió al difícil momento que atraviesan con Antoñito, el hijo que tuvo de forma extra matrimonial con Fabiana Liuzzi, que cumplió 8 años. El niño está internado y su salud preocupa a todos.

Antoñito nació a los seis meses y esto le trajo algunos problemas de salud a nivel neurológico. El periodista cuenta que suelen entrar y salir de los hospitales por distintas cosas, pero esta vez el joven lucha contra neumonía.

Su papá sacó una foto del pequeño en una camilla, con un respirador y suero. Ventura explicó de esta manera el por qué no se hizo eco de las críticas que recibió tras la entrega de los Martín Fierro a la radio.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo... Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeceeees!!!! FUSH FUSHHHHH”, escribió Ventura en su Instagram.