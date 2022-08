Luis Ventura contó el problema que tiene Antoñito, su hijo de 8 años, que todavía no habla

“La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían”, definió.

“Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, reveló.

image.png

En marzo de este año se supo que el niño tiene un cerebro que genera mucha electricidad y cuando genera mucha actividad neurológica, entra en crisis. Estas descargas son consecuencia de haber nacido prematuro.

Antoñito sufre una hiperkinesia que lo acelera al punto en el que, en ciertas oportunidades, se autolesiona.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión”, indicó Ventura.

“El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no. Lo que aprendí es que hay mucha gente matándose por un mango, por estar un escalón más arriba y que no tienen noción de la salud”, concluyó.

Luis Ventura duro con Jorge Rial: "No trabaja de periodista"

Tras el revuelo que generó la dura carta abierta de Luis Ventura en respuesta a Jorge Rial titulada América TV, otra vez apuñalada por la espalda, la relación entre los dos volvió a pasar por un momento de suma tensión.

Lo cierto es que el lunes, Luis Ventura estuvo en el programa La Pu*@ Ama que conduce Florencia Peña por América Tv y fue contundente al referirse a quien fue su amigo tantos años.

"¿A qué periodistas de tu rubro admiras hoy?", le consultó Peña. Y el periodista de A la tarde respondió picante: "Ángel de Brito ha crecido muchísimo. Y si trabaja de periodista me gusta Rial, pero él no trabaja de periodista hace mucho tiempo".

"¿Y de qué trabaja?", repreguntó la conductora. "Todos lo sabemos", lanzó Luis. Y luego aclaró: "Yo no me peleé, yo las cosas siempre las digo en la cara, no las mando a decir. Él sabe lo que yo pienso, cómo siento y cómo soy".

"Cambió la relación, yo siempre le deseo lo mejor. Trabajé para que tuviera lo mejor. Yo sigo viviendo en un departamento de dos ambientes. Perdí muchísimas cosas pero gané mucho: tengo tres hijos", manifestó contundente Luis Ventura.