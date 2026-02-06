La revelación que expone a la China Suárez tras el polémico video de su hija: "No es consciente de..."

Además, Rodríguez subrayó la importancia de reconocer las pérdidas que implica un cambio tan grande: “Antes no se hablaba de duelo migratorio porque se veían solo las ventajas del cambio. Aceptar la pérdida también es parte del crecimiento".

La China Suárez

Qué actitud tuvo la China Suárez durante el polémico episodio con su hija Magnolia y un guardaespaldas

En las últimas horas, un video en el estadio del Galatasaray se expandió rápidamente en redes y generó un fuerte debate. En esas imágenes aparece Magnolia, la hija menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, siendo tratada de manera brusca por un guardaespaldas.

El video muestra cómo la niña es zamarreada por un hombre, mientras que la China no hace nada al respecto. La secuencia, aunque breve, resultó impactante y provocó una catarata de críticas y comentarios en plataformas digitales.

El clip se multiplicó en cuestión de minutos y los usuarios reaccionaron con mensajes de enojo y preocupación: “¡Vicuña, hacé algo! Así, no”, “Qué poca paciencia parece tener el personal de seguridad del Galatasaray con los niños, miren como la agarran a Magnolia. ¡¿Y la madre?! Ni se dio cuenta. La niñera menos”, “Pobre Magno… estaría mejor con su padre”, “A mí hija la agarrás así y es lo último que hacés en la vida”.

El hecho volvió a poner bajo la lupa a la familia de la actriz y abrió un debate sobre la responsabilidad de los adultos en la crianza y la exposición de los hijos en escenarios de gran exposición pública.