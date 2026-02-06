La revelación que expone a la China Suárez tras el polémico video de su hija: "No es consciente de..."
Un nuevo episodio en Turquía volvió a poner a la China Suárez bajo la mirada pública y una psicóloga influecer sumó una inesperada reflexión sobre su presente.
Después de que se viralizara un video en el que la hija menor de la China Suárez, Magnolia -fruto de su relación con Benjamín Vicuña- aparece siendo zamarreada por un guardaespaldas en un estadio de Turquía, una psicóloga influencer, Florencia Rodríguez, sumó una mirada inesperada sobre la actriz.
Días atrás, la ex Casi Ángeles había compartido en Puro Show (El Trece) cómo vive su nueva etapa junto a Mauro Icardi en Estambul: "Siempre fui muy desapegada, pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo. La comida es muy distinta, el idioma es muy distinto, pero creo que es parte de todo eso. Yo sigo maravillada con Turquía".
A partir de esas palabras, Rodríguez puso el foco en el duelo migratorio."Muchos se olvidaron que, más allá del ruido mediático, ella está transitando un proceso migratorio, que es muy difícil. Ella todavía no es consciente de lo que perdió, y eso es esperable", explicó.
La especialista también destacó el lado positivo de la experiencia: "Hoy pesa más el beneficio de emigrar y el anonimato que las desventajas. Cuando uno emigra, se vuelve anónimo, nadie conoce tu historia y eso permite empezar de cero con otra identidad".
Además, Rodríguez subrayó la importancia de reconocer las pérdidas que implica un cambio tan grande: “Antes no se hablaba de duelo migratorio porque se veían solo las ventajas del cambio. Aceptar la pérdida también es parte del crecimiento".
Qué actitud tuvo la China Suárez durante el polémico episodio con su hija Magnolia y un guardaespaldas
En las últimas horas, un video en el estadio del Galatasaray se expandió rápidamente en redes y generó un fuerte debate. En esas imágenes aparece Magnolia, la hija menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, siendo tratada de manera brusca por un guardaespaldas.
El video muestra cómo la niña es zamarreada por un hombre, mientras que la China no hace nada al respecto. La secuencia, aunque breve, resultó impactante y provocó una catarata de críticas y comentarios en plataformas digitales.
El clip se multiplicó en cuestión de minutos y los usuarios reaccionaron con mensajes de enojo y preocupación: “¡Vicuña, hacé algo! Así, no”, “Qué poca paciencia parece tener el personal de seguridad del Galatasaray con los niños, miren como la agarran a Magnolia. ¡¿Y la madre?! Ni se dio cuenta. La niñera menos”, “Pobre Magno… estaría mejor con su padre”, “A mí hija la agarrás así y es lo último que hacés en la vida”.
El hecho volvió a poner bajo la lupa a la familia de la actriz y abrió un debate sobre la responsabilidad de los adultos en la crianza y la exposición de los hijos en escenarios de gran exposición pública.