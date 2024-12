Karina Jelinek reveló qué pasó con Flor Parise en la fiesta de Wanda Nara tras su alarmante mensaje

En este sentido después trascendió que Flor se habría retirado del lugar y Karina habría quedado sola en el final del cumpleaños de Wanda.

En este sentido, ante el rumor de pelea con Flor Parise que se instaló, Karina Jelinek contó qué fue lo que realmente pasó: “No, lo que pasó es que la perdí, porque la casa es enorme. Había 200 personas, la perdí, por eso me tuve que quedar con Vero Lozano y todo el grupo de Bake Off, que son mis compañeros de trabajo”, comentó la modelo en charla con Pronto.

karina jelinek flor parise.jpg

Y continuó: “Vero me dijo que me quedara con ellos…porque yo la llamaba, pero como a ella no le funciona el celular, entré a desesperarme, y dije ‘ojalá no se vaya sin mí’, porque no vivo más en Nordelta, vivo en Palermo, y es todo un trayecto de viaje”.

“Entonces, entre un aperitivo y el otro, me animé a ponerle eso para que la gente la tratara de buscar y le dijera que yo la estaba buscando y que no se vaya sin mí. Eso no implicaba pelea, no fue agresivo, sino un mensaje de ‘por favor, no te vayas sin mí’”, explicó Karina Jelinek sobre lo sucedido en el cumpleaños de Wanda Nara.

Y cerró contando con quién se retiró su pareja del evento: “Se había ido a la barra con Mariano, un amigo, la encontré, y la volví a perder. Fue todo un lío. Pero dijeron que yo tomé tragos, es verdad, porque nos estábamos divirtiendo y no manejaba, pero nunca me caí. Tenía tacos y Dani, el seguridad, me ayudó a caminar porque la calle tiene mucho desnivel, la gente lo sabe”, concluyó.

karina jelinek wanda nara cumpleaños.jpg

Anoche Wanda Nara realizó una increíble fiesta por su cumpleaños número 38 pero no todo fue diversión para ciertos invitados. Y es que se supo que Karina Jelinek, tuvo una dura pelea con su pareja con Florencia Parise en medio de la celebración.

Lo cierto es que parece que ambas discutieron durante la noche y la novia de la mediática decidió drásticamente abandonar el evento, dejando sola a Karina en Santa Bárbara.

Todo expuesto, cuando la ex participante de Bake Off Famosos, Telefe, publicó una historia en su Instagram, que luego borró, donde se veía un chat de WhatsApp en cual le rogaba que no la dejara sola en el cumpleaños.

“Jelinek la llamó y no le respondió, tiene un solo tilde. Subió esta foto al estado ¿sin querer? Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en sangre”, escribió el periodista Gustavo Méndez mostrando la captura.

Sin embargo, parece que ambas lograron arreglar sus diferencias y Méndez informó: “Reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez. Se pudre todo y al rato se arreglan. Me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede”.