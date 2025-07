El férreo reproche de Maxi López a Wanda Nara por la actitud de Mauro Icardi con su hijo Valentino

“En el momento de todo ese escándalo habría mantenido un ida y vuelta Mauro Icardi con Valentino. Y eso me cuentan que a Maxi lo habría enojado muchísimo”, comentó el periodista.

"No hay ningún lazo sanguíneo de Mauro con los chicos de Wanda y por eso lo irrita a Maxi todo esto y que a Valentino le caiga bien Mauro, no lo puede ver. A Maxi no le gusta nada que sus hijos tengan diálogo con Icardi y que estén metidos en este escándalo", continuó.

“Cuando se entera Maxi de la charla de Mauro con Valentino por los medios le pregunta a Wanda y se lo habría confirmado y estalla en furia", aseguró.

"Me hablan primero de un WhatsApp de Maxi a Wanda preguntándole si esto era verdad. Cuando ella se lo confirma, él la llama y le pide explicaciones de por qué Mauro sigue con esa cercanía a Valentino, más allá de que no duda que haya un sentimiento afectuoso por todos los años juntos”, agregó Etchegoyen.

“Lo que pasa acá es que Valentino hace lo que quiere porque está en Argentina. Y si lo ve a Icardi, lo va a saludar, le va a preguntar cómo anda y va a mantener un diálogo porque no es mala la relación. Y Maxi, la verdad, para reclamar mucho no tiene: está en Europa, va a ser papá nuevamente. Si vos querés poner límites, es difícil a diez mil kilómetros”, reveló sobre el vínculo que tiene Valentino con Mauro.

La fuerte confesión de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi en el Chateau: "Tristísimo"

Wanda Nara habló tras el tenso episodio que protagonizó en el Chateau Libertador con Mauro Icardi y remarcó que intentó colaborar todo el tiempo en la situación que se dio.

"Yo estoy muy bien, está todo muy bien. No se puede hablar de todo eso. Tristísimo, pero yo traté de colaborar todo el tiempo. Quiero lo mejor para mis cinco hijos", indicó la rubia en el ciclo A la tarde (América TV) .

Sobre los video que se filtraron con lo que ocurrió en el interior del departamento, Wanda aclaró: "¿Qué querés que te diga? Yo no los filtré. Se lo mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran. Está bueno que los periodistas informen o al menos pregunten a todas las partes y después saquen sus conclusiones".

"Se dijeron muchas cosas que son mentiras. Lo que más me dolió fue el tiempo que dijeron que yo no estuve con mis hijos. No me tendría que importar porque los que saben la verdad son mis chicos", enfatizó la mediática.

Y señaló: "Está más que claro que yo crié cinco chicos sin rencores con ningunos de sus papás. Los varones aman a Maxi de la misma manera que me aman a mí. Y se crían y están al lado mío y quizás ahora tienen vacaciones y eligen estar conmigo y Maxi no se enoja".

La mediática confesó además que dialogó con Maxi López tras lo sucedido con Mauro Icardi: "Sí. Yo estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él. Lo mismo me pasó con mi papá y mucha gente de mi entorno. Maxi lo entendió, se alejó. Al principio tuve situaciones parecidas a las que tengo ahora. Por eso, muchos dicen 'bueno, ya le hizo lo mismo'. A mí me pasó que estaba con una persona que no quería que yo tenga relación, no quería que me acerque, había cosas que veía".