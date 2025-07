Cuál fue la actitud de Daniela Celis ante la presentación de su primo en La Voz Argentina: su palabra

Más allá que Daniela no lo acompañaba físicamente en el estudio, no quiso perderse la oportunidad de celebrar a su modo. Desde su casa, compartió un video en su cuenta de Instagram del momento en que la coach se daba vuelta y, con la música aún de fondo, saltó de emoción y expresó su felicidad en la historia. "¡Felicidades primo! ¡Sos parte de La Voz, carajo!", expresó. Además, comentó el video que subió la cuenta oficial de La Voz y escribió: "Feliz por vos y por la gente que no se rinde nunca loco".

El participante de La Voz Argentina que sorprendió al revelar su parentesco con una ex Gran Hermano

Este miércoles, en La Voz Argentina (Telefe), Emanuel Varela sorprendió no solo por su audición, sino también por revelar que es primo de Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022. Su presencia en el escenario generó entusiasmo tanto en el jurado como en el público, que rápidamente reaccionó en redes sociales al enterarse del parentesco.

"Soy el primo de Pestañela, y sí. No tengo mucha relación, pero nos criamos juntos básicamente", contó el joven durante su presentación.

Antes de que interpretara Un ángel para tu soledad, el conductor Nico Occhiato se dirigió a la familia de Emanuel, que lo acompañaba en el estudio, para confirmar el lazo con la ex GH.

"¿Son primos de Pestañela?", les consultó. "Sí, somos primos de Dani", respondieron los hermanos. En ese momento, Occhiato bromeó con el parecido entre los primos y destacó que compartían las pestañas. Luego agregó: "A Dani le fue bien acá en Telefe. Esperemos que a Emanuel también".

La elección del tema fue celebrada por el público, ya que se trata de un clásico del rock nacional. Emanuel logró transmitir emoción y personalidad en su interpretación, lo que generó una conexión inmediata con el jurado. Al finalizar su performance, fue Lali Espósito quien decidió sumarlo a su equipo, siendo la única coach que giró su silla.