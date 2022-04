Majo Martino enojadísima con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Me heriste un montón"

"Me duele profundamente, para mí no es un show la amistad", le dijo indignada Martino a Salwe instantes después de conocer el resultado de la nominación.

"Pero si mi voto no cambia en nada", se defendió el locutor, argumentando que ya su elección no cambiaba la tendencia general del grupo.

"Conmigo me heriste un montón con esto que estás haciendo. No lo puedo creer, me duele", le decía Martino visiblemente dolida.

"Quedaste bien con Silvina pero a mí me metiste así un cuchillo en la herida", le volvió a repetir. Luego, Salwe, al ver que ella no comprendía su argumento de juego, dio por terminada la charla y se retiró del lugar.

Silvina Luna y Martín Salwe: apasionada noche en la suite de El hotel de los famosos

Martín Salwe y Silvina Luna sin duda son los protagonistas de una de las historias de atracción y tensión sexual dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece.

El locutor y la rosarina se metieron en la cama de la suite y pasaron la noche juntos, tapaditos, tras ganar el desafío de los huéspedes.

La actriz ganó el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya vienen teniendo una buena química.