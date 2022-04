Silvina Luna y Martín Salwe: apasionada noche en la suite de El hotel de los famosos

La actriz ganó el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya vienen teniendo una buena química.

“¿Por qué brindamos?”, le propuso él apenas entraron a la habitación. A lo que Silvina contestó muy emotiva: “Brindo porque fue un día importante, porque arrancó totalmente diferente".

"Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”, siguió ella.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, fueron las emotivas palabras del locutor la actriz.

El beso que le "robó" Martín Salwe a Silvina Luna en El hotel de los famosos

En una noche donde no faltaron las copas de vino y las charlas al límite, Martín Salwe sorprendió a su compañera Silvina Luna irrumpiendo en escena y dándole un inesperado beso a la rosarina.

En un momento ella le toma la mano desde su silla y él, sin dudarlo, se agacha y la besa. “Vayan a otro lado porque yo estoy con la copa y no me voy a mover de acá”, les dijo El Chanchi Estévez al ver esa romántica imagen.

Y agregó: “Si quieren ir a cog… yo aplaudo, aliento, digo qué bueno chicos”. “Yo creo que con Sil, a esta altura, no garch…, haría el amor”, señaló Martín Salwe agarrando de la mano a Silvina Luna.