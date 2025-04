Marcela Tauro contó la verdad detrás de su histórica anécdota con los ovnis: "Me di cuenta que..."

Es así, que en esta ocasión le preguntaron por la famosa anécdota pero Tauro decidió ponerle fin a las especulaciones y contó la verdad detrás de su supuesta vivencia paranormal.

“Eso no fue verdad. Estábamos en un programa que se llamaba Indomables, con Beto Casella. Cuando empiezan a hablar de los ovnis él me dice: 'como cuando te pasó a vos'. Yo le seguí la corriente seria”, confesó.

Además, agregó: “A la semana, viene de invitado Carlos Perciavalle y me dice: 'veni un minuto, yo quiero enseñarte una meditación para que te conectes con los extraterrestres'. Ahí me di cuenta que me habían creído todos”.

De esta manera, dejó en claro que todo fue un invento del momento que se sostuvo en el tiempo pero llegó el momento de aclarar la verdad detrás de la historia.

Marcela Tauro habló como nunca antes de su separación de Martín Bisio y reveló si hoy está en pareja

Ya en plena cuenta regresiva para la vuelta de Infama a la pantalla de América TV -este domingo a las 18 hs.- con la conducción de Marcela Tauro, la famosa periodista de espectáculos visitó a Yanina Latorre en SQP donde, entre los muchos temas que tocaron, reveló los verdaderos motivos de su separación de Martín Bisio, su última pareja con la que cortó el vínculo hace ya un año y ocho meses.

“Estoy sola, no volvimos más. Nos separamos hace bastante”, le aseguró la nueva conductora de Infama a Latorre y su equipo de Sálvese quien pueda.

Así, ante la consulta de si se terminó el amor, Tauro se sinceró: “Sí, qué se yo. Estábamos en distintas etapas de la vida”. “Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato. Yo termino bien con mis ex. Estamos en otras etapas”, explicó la también integrante de Intrusos.

En tanto, sobre si fue la distancia lo que los alejó dado que Bisio vive en Rosario, una vez más Marcela Tauro fue clara al respecto. “No, no. Eso yo lo recomiendo... Estuvimos ocho años juntos, pero actualmente estoy sola”, aclaró.

Por último, consultada si influyó la diferencia de edad con el rosarino a quien ella le lleva dos décadas, la periodista señaló que en realidad casi siempre sus parejas han sido mayores que ella y tampoco le fue bien. “Siempre estuve con hombres más grandes y me fue mal. Me han cagado mucho”, concluyó entre risas restándole dramatismo al tema.