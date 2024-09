María Becerra se confesó con Susana Giménez y habló de la pérdida de su embarazo: "Es un duelo"

"¿Y te lo descubrieron enseguida?", le consultó la conductora. "Y sí, medianamente rápido, como a la semana de que me enteré. Estábamos ahí pensando en 'cómo le vamos a decir a la familia'. 'Bueno, pero esperemos', decíamos. Yo quería esperar a tener tres meses para contarlo", le respondió.

Inmediatamente, se sinceró: "Yo tenía miedo, porque desde el primer momento sentí muchos dolores. Y yo sentía y decía: 'esto no es un embarazo normal'. Para mí no estaba bien mi embarazo".

Luego, detalló: "Un día estaba ensayando para un evento de los Latin Grammy y tenía dolores muy fuertes. Di una entrevista, tenía la panza tan hinchada que me tuve que desabrochar el botón, terminé y me fui corriendo a donde estaba mi pareja”.

“No quería ir a una clínica porque nadie sabía. Llamé a una amiga, ella me ayudó. Ahí me hicieron un estudio y me dijeron que estaba con una hemorragia interna, ahí me operaron, eso fue hace unos días”, contó.

Por último, la joven destacó su deseo de ser madre con su novio, el músico J Rei. "Yo sueño con ser madre y él con ser padre. Él es el amor de mi vida", aseguró María Becerra.

María Becerra_222.jpg

María Becerra recreó una icónica foto de Susana Giménez, a horas de su participación en el programa

A pocas horas del regreso de Susana Giménez a la televisión, María Becerra -quien visitará esta noche a la diva de los teléfonos- recreó una icónica foto de la conductora y la compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una imagen donde se la ve caracterizada como la actriz en una histórica producción de fotos y escribió: "Lo que se dice una diva total".

"Nos vemos este domingo a las 22 @gimenezsuok", agregó la estrella pop.

Becerra calcó la foto de Susana y se lookeó con un vestido amarillo largo, guantes blancos y una peluca rubia. Además, en el fondo de la imagen se puede ver la bandera argentina.

Al posteo, la artista también le sumó un video con el backstage.

María Becerra.jpg

Susana Giménez.jpg