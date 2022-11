Marianela Mirra reveló por qué rechazó participar en los debates de Gran Hermano 2022

Además, aclaró que no reniega de la televisión, como muchos afirman, pero que tiene vida más allá de las cámaras.

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le comentaron a Mirra vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", respondió ella, contundente.

Marianela Mirra

Marianela Mirra realizó una fuerte crítica hacia Juan de Gran Hermano 2022

Desde que Gran Hermano 2022 comenzó ha estado en boca de todos, sobre todo de algunos de los ex participantes del ciclo, y algunos de sus mejores jugadores como el caso de Marianela Mirra, que disparó muy fuerte contra uno de los participantes más polémicos y uno de los nominados de esta semana: Juan, el taxista.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, reconocida como la gran estratega del reality de Telefe, opinó sin filtros contra Juan Reverdito.

"Juan es la reencarnación de Leonardi", escribió en sus stories, cerrando la frase con un emoji con los ojos cerrados.

Cabe recordar que Diego Leonardi perdió la final con Marianela en 2007, quien era su "amiga" pero lo "traicionó" realizando la nominación espontánea, uno de los momentos más recordados del reality.