Gran Hermano 2022: el fuerte comunicado que puede cambiarlo todo

Esta nominación puede realizarla el primer participante que pida su uso en el confesionario, y el concursante que la efectúa otorga tres y dos votos, en lugar de dos y uno, a los respectivos nominados. Si bien no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Según Coti, quien realizó la nominación espontánea fue Agustín. "Dicen que fue Agustín, pero a mí me dice que no", señaló Maxi.

"Fue al confesionario, salió, y Alfa dijo que hicieron la espontánea. Y Coti quiso hacerla y le dijeron que ya estaba hecho", acotó Juliana, mientras que Coti sentenció: "Yo entré después que él (por Agustín), y me dijeron que ya estaba hecha".

Gran Hermano 2022: Martina se refirió a sus polémicos dichos sobre la bisexualidad

Este lunes, luego de abandonar la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), Martina protagonizó el debate conducido por Santiago del Moro y habló de todo, incluso de sus polémicos dichos sobre la bisexualidad.

Al ser consultada por los analistas sobre su frase sobre poco feliz que tanto revuelo causó (afirmó que le daba "asquito") se corrió de ese lugar y aseguró que "era sólo para las cámaras".

"Sabía que era picante y que iba a hacer ruido. Fue algo por la presentación", declaró, a lo que Analía Franchín le sugirió que ese tipo de frase no sebe ser utilizada hoy en día, ni siquiera "para picantear".

"Pido perdón si ofendí a alguien. Me equivoqué", dijo Martina Stewart Usher minutos después, y se refirió también a su relación más estrecha con los hombres, y más distante de las chicas.

"Vengo de un colegio de monjas donde todo estaba establecido, y no conocía otra familia que no sea mamá y papá. Tengo 25 años y me estoy deconstruyendo", cerró.