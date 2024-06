Dura decisión de Marina Calabró con compartir programa con Rolando Barbano

El periodista advirtió que es una decisión firme y no hay vuelta atrás. "Ésta renuncia está planteada desde el 19 de marzo. Es una renuncia inesperada. Y es una renuncia indeclinable", remarcó el conductor de LAM.

La decisión de Marina se produce luego de la polémica que se desató en la entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2024. En la ceremonia, la periodista le dedicó su galardón a su colega, Rolando Barbano, a quien nombró como "mi amor".

Cuando fue también reconocido por APTRA, el columnista de policiales subió por su galardón, pero en su discurso no mencionó a su compañera, lo que fue criticado por muchos de los presentes.

Embed

Romina Manguel saltó en defensa de Marina Calabró y fulminó a Rolando Barbano

En un posteo en su cuenta de Twitter, la periodista Romina Manguel defendió a Marina Calabró tras la polémica que se generó con Rolando Barbano en la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2024

"Nadie sabe qué pasó anoche en los Martín Fierro salvo que uno hizo una forrada pasándose de vivo y es el tema del día", señaló la analista política, dirigiendo sus misiles al columnista de policiales.

image.png

Romina Manguel remarcó que lo que ocurrió dejó mal parado a Rolando Barbano. "Un poco me gusta porque se expuso solo", agregó y enfatizó que respalda absolutamente a la periodista de espectáculos: "Siempre con Marina. El amor no se mendiga. ¡Estás para tanto más, reina!".

En una nota con LAM, la hija de Juan Carlos Calabró le restó importancia a la omisión de Barbano de mencionarla al subir a recibir su galardón, al contrario de lo que sí hizo ella. "Cada uno dice lo que siente en el agradecimiento", sostuvo.

La columnista de Lanata sin filtro aclaró también que ya no tiene un vínculo sentimental con su colega. "Es verdad. No estamos juntos. Yo dije en el escenario: 'a mi amor'. Dije 'a mi amor', pero no dije 'a mi novio'", cerró.