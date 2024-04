Mario Pergolini anunció una dolorosa decisión: "Ha muerto"

Y siguió: "Y no tiene sentido pagar la cuota de luz. Cuánto más potencia se necesita más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Tampoco hay tanta gente escuchando. La verdad, los pocos que hay, están escuchando Aspen".

Los dichos de Mario generaron un enorme revuelo. Por esa razón, desde la cuenta oficial de Vorterix en Twitter salieron a explicar que lo del conductor fue una humorada y que simplemente habrá un cambio de frecuencia. "En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia", dice el comunicado.

La inesperada bomba que tiró Marcela Tauro sobre Mario Pergolini y Raquel Mancini

El pasado miércoles, Marcela Tauro recordó en Intrusos (América TV) el fuerte rumor que supo circular en los años '90 entre Raquel Mancini y Mario Pergolini. Lo cierto es que tras la visita de la ex modelo a Noche al Dente, donde aseguró que no perdona a Andy Kusnetzoff por todo el bullying que supo hacerle como notero de CQC, el histórico conductor del icónico programa se refirió al tema.

Entrevistado por el ciclo de Flor de la V, Pergolini confió haberle pedido disculpas en su momento a Raquel. "Yo lo charlé con ella y me dijo que la mató en el laburo, en la familia", explicó el conductor; al tiempo que reconoció que "en esa época el humor era ácido, era complicado" y "Uno a veces no se da cuenta y lo ves con el tiempo".

Y tras chicanear a su ex notero, deslizando que ahí tiene una nota para hacer, al término de la entrevista, desde el piso de Intrusos, Marcela Tauro recordó el fuerte rumor de romance entre Mancini y Pergolini que circulaba en tiempos del icónico Indiscreciones de Lucho Avilés, en el que trabajaba la periodista.

"Acuérdense lo que se decía en esa época... que estaba vinculado alguno de ellos con Raquel... No sé si habrá sido, nunca me constó. Pero en ese momento se decía. Era un rumor. Habría que preguntarle a Raquel. Me parece que fue antes que se casara él", recordó la periodista refiriéndose a Mario Pergolini, si bien admitió que "nunca se pudo confirmar si fueron novios".

Tras ello, inmediatamente Mancini, que estaba mirando el ciclo de América TV, le hizo llegar un mensaje de audio de Marcela Tauro en pleno vivo, donde negó de plano aquel antiguo rumor de casi tres décadas atrás. "Marce, nunca me invitó a salir Mario, ni yo salí con Mario, ni con ninguno de CQC", explicó concreta desactivando así aquella antigua versión instalada a lo largo de los últimos 30 años.