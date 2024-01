La drástica decisión de Raquel Mancini que la llevó a una profunda depresión

"A mí me contrataron para Televisa y me fui tres años a vivir al DF. Los fines de semanas eran tremendos. Por suerte, mis viejos tenían la posibilidad de viajar seguido", detalló y contó que, en ese tiempo, hizo una estrecha amistad con Coco Basile.

"Coco estaba en el Club América. Mi papá me lo presentó y le dijo: 'llevala al club los domingos'. Los domingos eran tremendos.... una depresión. Pero bueno, le puse una garra terrible, trabajé allá, hice un programa y estudié neutro", agregó.

Después de un tiempo en tierra azteca, Mancini regresó a la Argentina. "Yo sabía que no me iba a quedar. Yo quería ver los piqueteros, sentirlos los olores de acá, estar con mi familiar. Me volví, ya no aguantaba más", concluyó.

Raquel Mancini se quebró al hablar de su máximo deseo en la vida

Hace unos días, en LAM, Raquel Mancini se quebró al hablar de su máximo deseo en la vida. La exmodelo se emocionó luego de emitirse una nota con su hermano Rafael junto a Carmen Barbieri, al hablar de cuán importante es su círculo familiar refiriéndose concretamente a la cuenta pendiente que le quedó en esta vida: la maternidad.

“Gracias a él tengo a mis hijos que nunca pude tener, que es lo que más deseo en mi vida”, confesó visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas al referirse a uno de sus hermanos.

Al tiempo que confió en los minutos finales del programa de espectáculos: “Los hijos de él son mis hijos, así que te amo Twiggi, amo a Augusto, a Luis, a toda mi familia... ¡Gracias!".