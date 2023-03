Martín Bossi recordó su romance con Momi Giardina y se contradijo con las fechas: "Fue hace mucho tiempo"

Ante esta situación a Martín Bossi no le quedó más remedio que repasar aquellas relaciones simultáneas, en la que Giardina se enteró por las revistas que el comediante también estaba saliendo con Iglesias, pero sin darse cuenta modificó algunos datos.

Bossi capptura 2.jpg

"Con Fernanda Iglesias fue hace 20 años. Tuvimos un affaire breve... Es una mujer hermosa, divina, he disfrutado mucho" explicó primero, para luego asegurar que "Con Momi [salí] hace 18 años... éramos muy chicos".

Y mientras hablaba del buen recuerdo que tiene de aquella relación de casi cuatro años con Momi, Maite Peñoñori le señaló que Fernanda Iglesias dijo que fue al mimo tiempo el noviazgo con ella y con Momi. Pero Bossi, astuto y escurridizo como siempre, salió del paso asegurando: "Fue hace mucho tiempo... no me acuerdo".

Embed

Fernanda Iglesias habló de su relación con Martín Bossi, tras las declaraciones de Momi Giardina

Después de que Romina Momi Giardina contase durante 2022 en una distendida charla radial de qué manera terminó su noviazgo de cuatro años con el actor Martín Bossi allá por el año 2008, donde recordó: “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo... Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, la periodista dio su versión de los hechos.

Consultada por PrimiciasYa, Fernanda Iglesias reveló cómo vivió ella aquella situación, donde quedó envuelta en un triángulo amoroso.

"La realidad es que salimos apenas tres meses, de los cuales sólo el primero fue intenso. Luego la historia se fue diluyendo" explicó la ex angelita, remarcando que al comenzar la historia amorosa el actor le aseguró que estaba soltero por lo que no sabía de la existencia de Giardina en calidad de novia o amigovia de Bossi.

giardina bossi iglesias.jpg

En tanto, con respecto a cómo y por qué terminó esa relación que para ella no tuvo mayor importancia, Fernanda Iglesias recordó que Martín Bossi le hablaba todo el tiempo de Momi Giardina: "Él vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije 'resolvé tus cosas' y se terminó la historia entre nosotros".

Claro que una década después, en 2018, las cosas de la vida hicieron que la periodista y la bailarina se cruzaran en un estudio televisivo y pudieran aclarar la situación. Allí, Iglesias pudo hacerle saber a Romina que durante los tres meses de flirteo que tuvo con el imitador jamás supo que Bossi tenía novia.