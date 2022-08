Inesperada declaración de Momi Giardina sobre su noviazgo con Martín Bossi: "Fue la única persona..."

“A veces yo le decía: ‘Martín ¿me bancas? ¿me enseñas?’. Él me enseñó a hacer a ‘El Chaqueño’ que no me sale, porque yo digo que soy como el marido de Adriana Aguirre, no soy buena imitadora”, contó Momi y cuando Gutman consultó intrigada “¿Qué onda esa pareja? Porque no me lo imagino a Martín en pareja...”, Giardina lanzó sin filtro “Una mierda”. “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch”, detalló sobre la relación.

momi giardina en showmatch.jpg Momi Giardina en la época que noviaba con Martín Bossi, a quien conoció en el set de ShowMatch (El Trece).

Fue allí cuando de repente la ex novia de Martín Bossi confesó que, tras cortar la relación, “Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”. Y detalló: “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Gasalla hacía su obra, yo era bailarina y tenía partes también actuadas con él. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”.

bossi iglesias.jpg Martín Bossi y Fernanda Iglesias.

“Martín, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo…”, recordó entre carcajadas para aseverar inmediatamente: “Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”. Si bien luego deslizó que era un chiste y le mandó saludos a la periodista, la duda quedó flotando en el aire.

El imprevisto que sufrió Martín Bossi en el final de Kinky Boots

Martín Bossi y Fer Dente se lucen arriba de las tablas con un gran musical, Kinky Boots.

kinky.jpg Martín Bossi protagoniza el genial musical Kinky Boots en calle Corrientes.

En la obra, el reconocido humorista interpreta a Lola, una fabulosa drag queen.

Algunos sábados atrás, en la segunda función de Kinky Boots, Bossi sufrió un imprevisto con su vestuario.

En el cuadro final del musical, al humorista se le abrió el corset y Lola quedó en topless.

Los protagonistas de la obra se tomaron con mucha soltura la situación y desataron la carajada de la platea.