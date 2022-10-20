Martín Fierro de Cable 2022: Los mejores looks de la gran noche de la televisión

“¡Qué linda noche! Estoy feliz, esta es la gran fiesta de la televisión, admiro a toda la gente que está hoy nominada”, celebró la mujer de Roberto García Moritán.
María Belén Ludueña, una de las figuras de A 24 , aseguró “Esta obra de arte es de Gabriel Lage: es un vestido de seda natural, acanalado, color verde mint y platino, con profundo escote en v y la espalda. Es un sueño”, le dijo a Matilda Balanco sobre su look, y agregó “Estar nominada es ganar”.
El Pollo Álvarez, conductor de la ceremonia junto a Pampita, posó en la alfombra roja junto a su esposa, Tefi Russo, reconocida cocinera.
Cármen Barbieri, nominada por Mañanísima, uno de los sucesos de la temporada, aseguró: “Qué linda esta fiesta, ¡cómo la extrañaba! Estoy feliz de que estamos nominados, ojalá ganemos. Y si no ganamos, estamos felices porque formamos un equipo muy lindo, somos una familia”.
Carolina Amoroso llevó un vestido verde botanical de chiffón de seda natural, con destacado escote. Tenía un detalle de bordado artesanal con cristales en la espalda.
Premios Martín Fierro de Cable 2022: estos son los nominados
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) difundió la lista de nominados al Martín Fierro de Cable 2022, que reconoce a la producción 2021.
La entrega se llevará adelante el jueves 20 de octubre, en el complejo Parque Norte, y será transmitida por Crónica TV. Carolina Pampita Ardohain y Joaquín El Pollo Álvarez serán los conductores del evento.
La edición anterior premió a las temporadas 2019 y 2020, por la pandemia, y por ese motivo, por primera vez en la historia, se entregaron dos Martín Fierro de Oro.
Los nominados al Martín Fierro de Cable 2022
INTERÉS GENERAL
- DICHO ESTO (LUIS NOVARESIO - A24)
- MÁS DATA (GUADALUPE VAZQUEZ/ FRANCISCO OLIVERA – LN+)
- PARANORMAL (MARCO BUSTAMANTE – CRONICA HD)
- SOBREDOSIS DE TV (ELIZABETH VERNACI Y JUAN DI NATALE – C5N)
MAGAZINE
- MAÑANÍSIMA (CARMEN BARBIERI - CIUDAD MAGAZINE)
- NUESTRA TARDE (DOMINIQUE METZGER - TN)
- VIVO EL SABADO (EDUARDO BATTAGLIA - A24)
- EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (LIO PECORARO Y FERNANDO PIAGGIO – CRÓNICA HD)
ECONÓMICO
- CAFÉ FINANCIERO (ALEJANDRO LISKA – METRO)
- ECONOMÍA & REAL STATE (DANIEL ZAMPONE – METRO)
- ¿QUÉ HACEMOS CON LOS PESOS? (M. OTALORA - A24)
PERIODÍSTICO
- CONECTA2 (MARIA O’DONNELL/ERNESTO TENEMBAUM CNNE)
- EL CORRESPONSAL (NELSON CASTRO – TN)
- MAS REALIDAD (JONATHAN VIALE – LN+)
- MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
CULTURAL/EDUCATIVO
- CIUDAD DE CUPULAS (ANIBAL PACHANO – CANAL A)
- HISTORIAS RICAS (DANIEL BALNACEDA Y FEDERICO WIEMEYER – TN)
- LA TIERRA HABLA (BOY OLMI – ENCUENTRO)
ARTE Y TENDENCIA
- MUNDOS PARALELOS (JULIETA DIAZ - ENCUENTRO)
- TEATRO ABIERTO (ENCUENTRO)
- TODO SE TRANSFORMA (DIEGO RAMOS – DISCOVERY HOME & HEALTH)
NOTICIERO
- BUENOS DIAS AMÉRICA (ANTONIO LAJE Y MARIA BELEN LUDUEÑA - A24)
- CHICHE 2021 (SAMUEL “CHICHE” GELBLUNG Y SOFIA MONACHELI – CRONICA HD)
- TEMPRANEROS (SERGIO LAPEGUE Y ROXY VAZQUEZ - TN)
- TN CENTRAL (FRANCO MERCURIALI, CAROLINA AMOROSO Y MARU DUFFARD – TN)
NOTICIERO DEPORTIVO
- SPORTIA (GASTON RECONDO, GUIDO BERCOVICH, GERMÁN GIANI, JUAN MARTÍN RINALDI, CRISTIAN GARÓFALO, JESSICA DORADO, MARÍA JOSÉ “MAJO” LEZCANO Y PABLO LAMÉDICA - TYC SPORTS) 12
- SPORTSCENTER (GERMAN PAOLOSKI, ALINA MOINE, CECILIA “CHECHU” BONELLI, PABLO STECCO, JORGE BARRIL, PABLO FERREIRA, MERCEDES MARGALOT, AGOSTINA LAROCCA, AGOSTINA SCALISE, MORENA BELTRAN, MARCELO LÓPEZ, AYRTON RUIZ, MARTIN ALTBERG, FRANCISCO CANEPA, MAXIMO PALMA, JUAN MARCONI Y JUAN IGNACIO “JUANI” GUILLEM – ESPN) 23
- SPORTSCENTER NIGHT (ALINA MOINE, DIEGO MONROIG, JAVIER GIL NAVARRO, NICOLAS BRUSCO, JUAN CARLOS PELLEGRINI Y GONZALO CARDOZO - ESPN)
DEPORTIVO
- #BONADEO (GONZALO BONADEO Y GUIDO BERCOVICH – TYC SPORTS)
- EQUIPO F (SEBASTIAN “EL POLLO” VIGNOLO - ESPN)
- ESPN F10 (GUSTAVO LOPEZ - ESPN)
- FÚTBOL SIN MANCHAS (GABRIEL ANELLO – CANAL 26)
PERIODISTICO DEPORTIVO
- ESPN F90 (SEBASTIAN VIGNOLO - ESPN)
- ESTUDIO FÚTBOL (GASTÓN RECONDO, MARCELO PALACIOS, HUGO BALASSONE, AGUSTIN FANTASIA Y LEO FARINELLA - TYC SPORTS)
- LÍBERO (ARIEL RODRÍGUEZ Y ARIEL SENOSIAIN - TYC SPORTS)
DEPORTES EXTREMOS
- ESPN X (ESPN)
- INSTINTO NATURAL (DEPORTV)
- WINTER NEWS (DEBORA BUSTOS - ESPN/FOX SPORTS)
MUSICAL (TANGO/FOLKLORE)
- 100 AÑOS DE PIAZZOLLA (ENCUENTRO)
- CÓDIGO GUITARRA (ERNESTO SNAJER – CANAL A)
- FOLKLORE EN CASA (VICTORIA CASAURANG – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (POP / ROCK / LATINO / JAZZ)
- BANDA SOPORTE (GERMAN “EL TANO” NIETO Y DIEGO “RULO” GOMEZ – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
- LA VIOLA (TN)
- METE PÚA! (DIEGO MIZRAHI – CANAL (A)
INFANTIL / JUVENIL
- EL CLUB DEL CHIRIBITIL (PAKAPAKA)
- INTELIGENCIA ANIMAL (PAKA PAKA)
- LAS AVENTURAS DE MEDIALUNA (PAKA PAKA)
SERVICIO INFORMATIVO
DOCUMENTAL
- 2001: EL AÑO DEL CORRALITO (HISTORY)
- EVA, EL CAMINO DEL PUEBLO (ENCUENTRO)
- LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE MARADONA (TN)
TEMAS MÉDICOS
- A CIENCIA CIERTA (STAMBOULIAN – METRO)
- BEAUTY TV (CIUDAD MAGAZINE)
- MALBRAN, HEROES SILENCIOSOS (ENCUENTRO)
- TESIS EN SALUD (VERONICA VARANO – A24)
VIDA SANA
- ESPN YOGA (ESPN)
- FELIZ VIDA (HERNAN LIRIO – CRONICA TV)
- SERES LIBRES (GASTON PAULS - CRONICA HD)
CULINARIO
- PANTAGRUELICO TAKE AWAY (DIEGO PEREZ – CANAL DE LA CIUDAD)
- PARRILLA PARA TODOS LOS DIAS (FELICITAS PIZARRO Y CHRISTIAN PETERSEN – EL GOURMET)
- PARRILLEROS SPACE (CHRISTOPHE KRYWONIS – SPACE)
PROGRAMA RURAL
- A CORRAL (SILVIO BAIOCCO - CANAL RURAL)
- BICHOS DE CAMPO (MATIAS LONGONY – METRO)
- MAS CAMPO (ELEONORA COLE – LN+)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
- EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (CRISTINA CASTRO Y MEME CASTRO – CANAL 26)
- MODO AVIÓN (DANIEL MONTERO – METRO)
- MUNDO VISUAL (MIRTHA GÓMEZ VILLALBA – A24)
- RUMBO NORTE (KARINA MAZZOCCO – A24)
FEMENINO / MODA
- ADN MODA (FABIANA ARAUJO – METRO)
- LA JAULA DE LA MODA (HORACIO CABAK – CIUDAD MAGAZINE)
- MIX DE MODAS (A 24)
DE SERVICIOS
- CON VOS 24 HORAS (TETE COUSTAROT – A24)
- EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO Y FACUNDO FRASCINO – CRONICA HD)
- FENOMENOS (TN)
- LO JUSTO Y NECESARIO (CLARA SALGUERO – A24)
JUEGOS / ENTRETENIMIENTOS / REALITY / HUMOR
- ACTITUD FREESTYLE – QUINTA TEMPORADA (MTV)
- EL PASE / REDESPIERTOS (GUIDO MARTINEZ Y FERNANDO MOLINERO - TN)
- YO CANTO COMO (CRISTIAN VANADIA – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A DOS VOCES (MARCELO BONELLI Y EDGARDO ALFANO – TN)
- MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
- TN
- LN+
LABOR HUMORÍSTICA
- GRANADOS, MIGUE (ESPN PLAYROOM – ESPN)
- MUZZIO, PATO (ESPN F360 – ESPN)
- TARICO, ARIEL (TN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- AMOROSO, CAROLINA (TN CENTRAL – TN)
- BRIZUELA, MONSERRAT (LA TARDE DE CRÓNICA – CRÓNICA)
- BALLESTER, DANIELA (NOS VEMOS Y DEBATE ABIERTO - C5N)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- BATTAGLIA, EDUARDO (VIVO ELSÁBADO – A24)
- GIRON, NACHO (CNN REDACCION BUENOS AIRES – CNNE)
- MORANZONI, DIEGO (CRÓNICA 2021, CRÓNICA NOTICIAS, DOMINGO A LA TARDE – CRÓNICA HD)
LABOR PERIODÍSITCA DEPORTIVA
- BONADEO, GONZALO (JUEGOS OLIMPICOS Y #BONADEO - TYC SPORTS)
- CLOSS, MARIANO (EQUIPO F Y ESPN F12 – ESPN)
- RODRÍGUEZ, ARIEL (PASO A PASO, PRESION ALTA, COPA AMERICA Y LÍBERO – TYC SPORTS)
- VIGNOLO, SEBASTIAN (ESPN F90 – ESPN)
- VARSKY, JUAN PABLO (TN SPORT)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- BESARES, TAMARA (TIEMPO REAL – CRÓNICA HD)
- LUDUEÑA BELEN (BUENOS DIAS AMERICA - A24)
- SALGUERO, CLARA (EQUIPO DE NOTICIAS Y VIVO EL SABADO - A24)
- SAMPEDRO, VALERIA (TN)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- ALFANO, EDGARDO (A DOS VOCES - TN)
- CASTRO, NELSON (TN)
- GELBLUNG, SAMUEL “CHICHE” (LAS NUEVAS TRAGEDIAS DE LOS FAMOSOS – CRONICA HD)
AVISO PUBLICITARIO
- CARTA (UNICENTER – DON)
- ESPÍRITU NAVIDEÑO (MERCADO PAGO – GUT)
- LA CARA DEL MUNDIAL (PHILCO – GUT)