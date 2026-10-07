Después de la despedida de Messi, Antonela Roccuzzo dejó una frase que lo resume todo: "Ese amor..."

“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, continuó Antonela.

Ella y sus hijos fueron testigos privilegiados de ese camino. Estuvieron presentes en los partidos más importantes, en las Copas y también en los amistosos, acompañando a Messi desde un lugar tan cercano como especial. Por eso, la despedida tuvo también una carga familiar imposible de separar de la historia del capitán.

“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. Gracias por enseñarnos tanto”, cerró Antonela Roccuzzo.

Junto al mensaje, compartió distintas postales de la jornada en el Monumental. En ellas quedaron retratados algunos de los momentos que compartió con sus hijos y con Messi en una noche que, más allá del resultado y de la celebración, quedará guardada para siempre en la memoria de la familia.

Cuál es la explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni

La despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina conmovió a millones de personas dentro y fuera del país. Tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, el capitán cerró su ciclo en un amistoso frente a Benín que terminó con triunfo por 3 a 0. Como no podía ser de otra manera, también dejó su sello en la red al convertir un penal durante el complemento.

A un día de ese histórico adiós, Ricardo Caruso Lombardi se refirió al tema durante su participación en Puro Show (El Trece). Allí analizó las palabras que Messi pronunció tras el encuentro y puso el foco en un aspecto particular de su discurso: el reconocimiento a sus compañeros, sin una mención específica hacia el entrenador Lionel Scaloni.

La primera en señalar ese detalle fue Nancy Duré, quien compartió su sorpresa al respecto. "Lo que me llamó la atención es que en el momento no haya dicho nada de Scaloni porque hasta donde yo sé es una relación entrañable", expresó la periodista delante del ex director técnico, abriendo el debate sobre el tema.

Ante esa observación, Caruso Lombardi dio su punto de vista y relacionó el hecho con situaciones que se habían comentado anteriormente. “Vos fijate que el técnico se iba a ir. Aparte no condice con lo que dice uno y el otro. Leo dice ‘no pasó nada’ y el técnico cuando terminó el partido dijo ‘no pudimos jugar con las armas que habitualmente jugamos. Ahí ya hay una controversia entre uno y otro", sostuvo.

Más adelante, el ex entrenador profundizó en su análisis y dejó una reflexión sobre la continuidad de Scaloni. "Él (Scaloni) dijo que se iba a ir, que estaba en duda, y resulta que ahora le habrá aparecido toda la plata que no le pagaron nunca y ahora se queda”, reveló Caruso.

En esa misma línea, insistió con su postura y vinculó la situación con el clima que se vive alrededor de la dirigencia. "Entonces andá a saber si él no lo toma como que se está quedando a favor de alguien que hizo las cosas mal por eso lo insulta toda la cancha, no es una cosa común que te puteen todos (por Chiqui Tapia)", remarcó el ex DT, dejando planteada su interpretación sobre el contexto que rodea a la Selección Argentina.