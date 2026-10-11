Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia física y psicológica por uno de sus hijos

¿Cómo cambió su vida tras la muerte de Romina Yan?

El 28 de septiembre de 2010 quedó marcado para siempre en la historia de la familia. Ese día, Romina Yan murió a los 36 años después de sufrir una descompensación cardíaca, una noticia que conmocionó al ambiente artístico y provocó una profunda tristeza entre sus seguidores.

La pérdida dejó a sus tres hijos sin su madre cuando todavía eran pequeños y transformó por completo la dinámica familiar. En ese contexto, Giordano quedó a cargo de los chicos, con el acompañamiento de sus abuelos maternos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Ahora, Valentín recordó en su entrevista que, tras la muerte de la actriz, la convivencia familiar estuvo atravesada por situaciones que describió como violentas. Según su relato, tanto él como su hermano Franco sufrieron maltrato durante su niñez, mientras que su hermana Azul era todavía muy pequeña.

El joven también explicó que, con el paso del tiempo, encontró en su abuelo Gustavo una figura fundamental para salir de aquella situación. Su testimonio permitió conocer una faceta íntima de la historia familiar que, hasta entonces, había permanecido fuera del conocimiento público.