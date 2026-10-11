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Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia física y psicológica por uno de sus hijos

Darío Giornado quedó en el centro de la polémica tras el crudo testimonio de Valentín Yankelevich, quien relató episodios de violencia durante su infancia.

11 oct 2026, 18:10
romina yan y dario giornado 2
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Durante mucho tiempo, Darío Giordano eligió mantenerse lejos de los flashes y preservar su intimidad, incluso después de la muerte de Romina Yan, con quien formó una familia. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar titulares luego de que Valentín Yankelevich, uno de sus hijos, relatara los episodios de violencia física y psicológica que, según denunció, atravesó durante su infancia.

El testimonio se conoció en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae y reconstruyó una etapa especialmente dolorosa de la vida del joven, marcada por la pérdida de su madre y las situaciones que aseguró haber vivido posteriormente en su hogar. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y pusieron bajo la lupa la historia familiar del empresario.

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Aunque su exposición pública fue considerablemente menor que la de su mujer, Giordano también desarrolló su carrera en el mundo televisivo. Trabajó detrás de cámaras como productor y estuvo vinculado a ficciones como Provócame y Kachorra, dos títulos que formaron parte de la pantalla de Telefe.

Su historia personal quedó estrechamente ligada a la de Romina, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quien construyó una destacada trayectoria como actriz y se convirtió en una figura emblemática de la televisión nacional. La pareja se casó el 27 de noviembre de 1998 y tuvo tres hijos: Franco, nacido en 2000; Valentín, en 2002; y Azul, en 2006.

¿Cómo cambió su vida tras la muerte de Romina Yan?

El 28 de septiembre de 2010 quedó marcado para siempre en la historia de la familia. Ese día, Romina Yan murió a los 36 años después de sufrir una descompensación cardíaca, una noticia que conmocionó al ambiente artístico y provocó una profunda tristeza entre sus seguidores.

La pérdida dejó a sus tres hijos sin su madre cuando todavía eran pequeños y transformó por completo la dinámica familiar. En ese contexto, Giordano quedó a cargo de los chicos, con el acompañamiento de sus abuelos maternos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Ahora, Valentín recordó en su entrevista que, tras la muerte de la actriz, la convivencia familiar estuvo atravesada por situaciones que describió como violentas. Según su relato, tanto él como su hermano Franco sufrieron maltrato durante su niñez, mientras que su hermana Azul era todavía muy pequeña.

El joven también explicó que, con el paso del tiempo, encontró en su abuelo Gustavo una figura fundamental para salir de aquella situación. Su testimonio permitió conocer una faceta íntima de la historia familiar que, hasta entonces, había permanecido fuera del conocimiento público.

     

 

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