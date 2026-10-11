Gustavo Yankelevich pidió que no compararan a Azul con su padre y reveló un doloroso detalle

La intervención de Gustavo despertó numerosas reacciones y sumó una nueva dimensión a una historia familiar que volvió a quedar bajo la mirada pública.

Cómo fue el duro relato de Valentín, el hijo de Romina Yan, sobre la violencia en su infancia

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, dio a conocer un crudo relato sobre los momentos difíciles que atravesó durante su niñez. El joven aseguró que, tras la muerte de su madre, fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su padre, el empresario Darío Giordano. También resaltó la importancia de su abuelo materno, quien resultó clave para ayudarlo a dejar atrás aquella realidad.

La vida de Valentín dio un giro definitivo el 28 de septiembre de 2010, cuando tenía tan solo siete años y falleció la actriz. De acuerdo con su recuerdo, su padre les había asegurado que cuidaría de todos y que la familia lograría salir adelante unida. No obstante, el joven relató que, con el paso del tiempo, la convivencia familiar quedó marcada por diferentes situaciones de maltrato.

Según contó, las agresiones comenzaron cuando él tenía alrededor de nueve o diez años y también afectaron a su hermano Franco. Frente a ese escenario, asistir al colegio pasó a ser mucho más que una obligación escolar: se transformó en el lugar donde encontraba tranquilidad y podía alejarse de lo que ocurría en su casa.

“Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”, expresó.

En otro tramo de su testimonio, Valentín recordó algunos de los episodios que, según denunció, atravesó puertas adentro de su hogar. Con palabras contundentes, detalló: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, ‘tomá, comé’”.

El joven también reflexionó sobre las secuelas que le dejaron aquellas experiencias y diferenció las heridas físicas del daño emocional que persiste con el tiempo. En ese sentido, explicó: “El golpe físico tiene un dolor efímero. Te duele y ya está. Pero lo que te queda adentro es el maltrato psíquico y psicológico”.

Por último, al referirse al vínculo que mantiene actualmente con Giordano y a la manera en que elige nombrarlo, Valentín dejó en claro su postura con una frase contundente: “Yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”.