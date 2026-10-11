El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y su nieto Valentín tras su desgarrador relato

Marcela Kloosterboer también se sumó a las muestras de cariño y le hizo llegar su reconocimiento al productor: "Y toda mi admiración para vos Gustavo. Siempre".

En la misma línea, Ale Maglietti destacó la fortaleza de los jóvenes y el acompañamiento de su abuelo: "¡¡Admiración por esos chicos y su resiliencia!! ¡¡Y por vos como abuelo!!".

Julieta Nair Calvo, en tanto, manifestó su emoción por el vínculo familiar y la figura de Gustavo: "Admiración absoluta. Orgullo total. ¡Qué bendición tener este abuelo! Besos a todos".

Roberto Moldavsky eligió poner el acento en el amor y la unión de la familia Yankelevich. "Sos el líder de una familia valiente, amorosa, generosa y tengo suerte de contarte entre mis amigos. ¡¡Abrazo enorme a los Yanke!!", escribió.

También Yanina Latorre se expresó y destacó el lugar que ocupa Gustavo para sus nietos: "¡Y a vos querido Gustavo! ¡Un gran cuidador y protector! ¡Dichosos de ellos que te tienen!".

A su vez, Sabrina Garciarena manifestó su apoyo con unas palabras de admiración para el productor y los jóvenes: "Toda la admiración Gustavo por vos y por los chicos. Abrazos para todos".

Las muestras de afecto también llegaron de parte de Rochi Igarzábal, quien resumió su impresión sobre la familia con una frase: "Veo unos grandes guerreros en esta foto".

Jimena Barón, por su parte, dejó un comentario breve, pero cargado de ternura: "Qué maravilla de abuelo".

Pitty, La Numeróloga, compartió una reflexión sobre el legado familiar, el cuidado y la importancia de construir vínculos que den contención a las nuevas generaciones: "Es tu esencia que está en tu linaje dar raíces donde afirmarse y amor para crecer… con tu presencia honrarte a quien son parte de la historia y para quienes vendrán después donde cuidar es ser flia elegida y eso tbm hereda con hechos…".

Cómo fue el desgarrador testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan, sobre su papá

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, dio a conocer un crudo relato sobre los momentos más difíciles de su niñez. En su testimonio, contó que, tras la muerte de su madre, habría atravesado situaciones de violencia física y psicológica por parte de su padre, el empresario Darío Giordano. También resaltó la importancia del acompañamiento de su abuelo materno para poder alejarse de aquella realidad.

La muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, marcó un antes y un después en la vida de Valentín, que por entonces tenía apenas siete años. De acuerdo con su recuerdo, luego de la pérdida, su padre les aseguró que cuidaría de la familia y que lograrían salir adelante unidos. No obstante, según contó, los años que siguieron estuvieron marcados por episodios de maltrato en el ámbito familiar.

El joven relató que las agresiones comenzaron cuando él tenía alrededor de nueve o diez años y que tanto él como su hermano Franco las habrían padecido de manera reiterada. Frente a ese escenario, la escuela pasó a ser mucho más que un lugar de estudio: era el espacio donde encontraba algo de tranquilidad.

“Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”, expresó.

En otro tramo de su testimonio, Valentín enumeró algunas de las situaciones que aseguró haber vivido puertas adentro de su casa: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, ‘tomá, comé’”.

También se refirió a las secuelas emocionales que, según explicó, le dejaron aquellas experiencias y marcó una diferencia entre las agresiones físicas y el daño psicológico: “El golpe físico tiene un dolor efímero. Te duele y ya está. Pero lo que te queda adentro es el maltrato psíquico y psicológico”.

Por último, al hablar del vínculo que mantiene actualmente con Giordano y de la manera en que lo identifica, Valentín dejó en claro su postura con una frase contundente: “Yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”.