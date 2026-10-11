Valentín, el hijo de Romina Yan, contó la violencia que sufrió de su papá cuando era un niño: "Un infierno"

Durante su relato, describió situaciones que, según afirmó, vivió dentro de su hogar: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, ‘tomá, comé’”.

Además, habló de las consecuencias emocionales de aquellos episodios: “El golpe físico tiene un dolor efímero. Te duele y ya está. Pero lo que te queda adentro es el maltrato psíquico y psicológico”.

Al explicar cómo se refiere hoy a Giordano, fue contundente: “Yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”.

Cómo Gustavo Yankelevich ayudó a sus nietos a salir de la situación de violencia

Según contó Valentín, sus abuelos paternos no dimensionaron inicialmente la gravedad de lo que ocurría cuando intentaron hablar con ellos. Fue Gustavo Yankelevich, quien acostumbraba a llevar a sus nietos a almorzar de manera individual cada semana, el que advirtió su angustia y decidió intervenir.

El joven recordó que un viernes él y su hermano fueron al colegio con algo de ropa dentro de sus mochilas. Al salir de clases, acompañados por su abuelo y sin avisarle a su padre, acudieron a la Justicia.

“‘Por favor no nos manden de nuevo a mi casa. No podemos estar más ahí’. Se lo dije a dos chicas que nos tomaron la denuncia. Y gracias a Dios nos escucharon y ahí cambió mi vida”, relató.

De acuerdo con su testimonio, desde aquel día no volvieron a vivir con Giordano. Tras un largo proceso judicial, que incluyó una apelación de su padre, quedaron definitivamente al cuidado de su abuelo materno.

Al hablar de Gustavo, Valentín expresó su agradecimiento con una frase conmovedora: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida… Nos dio lo único que necesitábamos que era amor”.

La decisión de cambiar su apellido y su presente en el automovilismo

Al cumplir 18 años, Valentín decidió cambiar legalmente su apellido y adoptar el de su familia materna. Explicó que se trató de una elección que deseaba desde hacía tiempo y que también tuvo un significado especial en su vínculo con Gustavo.

“Del día uno quería cambiarme el apellido. Me hacía mal. Fue una gran decisión también en honor a mi abuelo, mi verdadero padre”, aseguró.

Hoy, a sus 23 años, compite en el TC2000 y cuenta con el acompañamiento de su abuelo en cada carrera. Al reflexionar sobre su presente, destacó los vínculos que construyó y la felicidad que pudo encontrar después de aquellos años.

“De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate. Y hoy todo lo que logré, mis amigos, mi novia, yo soy muy feliz”, concluyó.