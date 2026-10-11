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Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: los primeros detalles que se conocieron del nacimiento

Jésica Cirio recibió tuvo a su segundo hijo junto a Nicolás Trombino. Ángel de Brito dio a conocer la feliz noticia y sorprendió en las redes.

11 oct 2026, 19:22
Jésica Cirio (1)
Jésica Cirio (1)

Jésica Cirio se convirtió en madre por segunda vez. La noticia fue anunciada por el periodista Ángel de Brito, quien compartió los primeros datos sobre el nacimiento y confirmó que el parto se realizó mediante una cesárea.

“Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, informó el conductor de LAM (América TV) en X.

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Según los investigadores, el vestidor que aparece en el video correspondería al departamento de Cirio ubicado en Las Cañitas. (Foto: A24)

La llegada del bebé representa un nuevo capítulo en la vida personal de la modelo y conductora, que en los últimos meses había compartido la noticia de su embarazo junto a su pareja, Nicolás Trombino.

Jésica Cirio vuelve a ser mamá y Chloe se convierte en hermana mayor

La conductora ya es mamá de Chloe, su hija fruto de su relación con Martín Insaurralde. Con el nacimiento de su segundo hijo, la niña se convierte en hermana mayor y la familia suma un nuevo integrante.

El embarazo había sido anunciado en abril de 2026 y, en ese momento, Cirio confirmó que esperaba un varón junto a Trombino. Según contó entonces, la noticia los tomó por sorpresa, ya que no estaban buscando tener un bebé en ese momento, aunque ambos se mostraron felices por la llegada.

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio

El papá del bebé es Nicolás Trombino, un empresario del rubro alimenticio que mantiene un perfil bajo y se dedica a los negocios vinculados a supermercados mayoristas y frigoríficos. La relación con Cirio comenzó en 2025 y se conoció públicamente meses antes de que anunciaran el embarazo.

Durante la dulce espera, la modelo optó por preservar algunos aspectos de su vida privada y mantener la intimidad de la pareja lejos de la exposición mediática. Con la llegada de su hijo, ambos comienzan una nueva etapa familiar.

     

 

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