Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: los primeros detalles que se conocieron del nacimiento

El embarazo había sido anunciado en abril de 2026 y, en ese momento, Cirio confirmó que esperaba un varón junto a Trombino. Según contó entonces, la noticia los tomó por sorpresa, ya que no estaban buscando tener un bebé en ese momento, aunque ambos se mostraron felices por la llegada.

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio

El papá del bebé es Nicolás Trombino, un empresario del rubro alimenticio que mantiene un perfil bajo y se dedica a los negocios vinculados a supermercados mayoristas y frigoríficos. La relación con Cirio comenzó en 2025 y se conoció públicamente meses antes de que anunciaran el embarazo.

Durante la dulce espera, la modelo optó por preservar algunos aspectos de su vida privada y mantener la intimidad de la pareja lejos de la exposición mediática. Con la llegada de su hijo, ambos comienzan una nueva etapa familiar.