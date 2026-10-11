Salió a la luz una vieja entrevista a Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos antes de la denuncia de Valentín

En otro tramo de la charla, el viudo también se refirió a la manera en que sus hijos conservaban el recuerdo de su madre y al vínculo que mantenían con el mundo artístico. Al hablar de la posibilidad de compartir con ellos ese legado, sostuvo: "Es entender también esa parte maravillosa de su mamá, poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo. Verlos también a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizado".

Por último, Giordano intentó explicar por qué Romina había logrado construir un vínculo tan especial con el público. Lejos de buscar una explicación racional, destacó la conexión emocional que, según él, caracterizaba a la actriz y señaló: "No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón, real, y entonces yo creo que esa conexión es la que hace esto, que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros, entonces me parece que eso es lo que no se termina nunca".