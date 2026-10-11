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Salió a la luz una vieja entrevista a Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos antes de la denuncia de Valentín

Reapareció una entrevista a Darío Giordano en la que recordó a Romina Yan y habló de sus hijos, antes de que Valentín lo denunciara por violencia.

11 oct 2026, 18:59
DARIO GIORNADO
DARIO GIORNADO

Tras la repercusión que generó el testimonio de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia, una antigua entrevista de Darío Giordano volvió a despertar interés. El viudo de Romina Yan siempre mantuvo un perfil reservado y fueron pocas las ocasiones en las que habló públicamente sobre su vida familiar.

Una de ellas ocurrió en septiembre de 2018, cuando asistió al teatro Gran Rex para participar como espectador de ViveRo, el homenaje organizado por Cris Morena y Gustavo Yankelevich para recordar a la actriz en el octavo aniversario de su fallecimiento. Aquella noche, Giordano conversó con las cámaras de Hay que ver (El Nueve) y compartió sus sentimientos sobre el recuerdo de Romina, el vínculo de sus hijos con su madre y la huella que ella dejó en quienes la conocieron.

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Al ser consultado sobre el significado del tributo, el empresario destacó la emoción que le provocaba la iniciativa y expresó: "Siempre es hermoso recordarla y ahora más que con este homenaje que es maravilloso para nosotros".

¿Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos?

Durante la entrevista, el cronista Alejandro Castelo quiso saber qué era lo que más recordaba de la actriz. En respuesta, Giordano diferenció la imagen pública de Romina de la mujer que había conocido en la intimidad y manifestó: "A ver, a mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Mi Ro, como digo a veces, tiene más que ver con eso, con una persona maravillosa que unía, que era todo amor, y eso estará siempre conmigo y con todos".

En otro tramo de la charla, el viudo también se refirió a la manera en que sus hijos conservaban el recuerdo de su madre y al vínculo que mantenían con el mundo artístico. Al hablar de la posibilidad de compartir con ellos ese legado, sostuvo: "Es entender también esa parte maravillosa de su mamá, poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo. Verlos también a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizado".

Por último, Giordano intentó explicar por qué Romina había logrado construir un vínculo tan especial con el público. Lejos de buscar una explicación racional, destacó la conexión emocional que, según él, caracterizaba a la actriz y señaló: "No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón, real, y entonces yo creo que esa conexión es la que hace esto, que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros, entonces me parece que eso es lo que no se termina nunca".

     

 

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