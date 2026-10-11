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Rusherking y Stef Jegier, a puro romance en Recoleta: las fotos exclusivas de su paseo

Rusherking y Stef Jegier fueron vistos juntos en una feria de Recoleta, donde compartieron un paseo de domingo.

11 oct 2026, 20:49
Rusherking y Stef Jegier, portada py
Rusherking y Stef Jegier, portada py

Rusherking y Stef Jegier volvieron a quedar en el centro de las miradas. Esta vez, no fue por una publicación en las redes sociales ni por alguna señal que despertara sospechas entre sus seguidores, sino por una salida que compartieron este fin de semana en pleno barrio porteño de Recoleta.

El cantante y la joven fueron vistos mientras recorrían una feria ubicada a pocos metros del Museo Nacional de Bellas Artes. En medio del movimiento habitual de la zona y rodeados de otras personas que aprovecharon el domingo para pasear, ambos disfrutaron de una caminata con un perfil relajado y lejos de los escenarios.

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Para la ocasión, Rusherking eligió un look informal, con anteojos de sol y una campera en tonos oscuros. Stef, por su parte, también apostó por la comodidad: llevó ropa casual y un gorro de lana verde. La pareja se mostró en sintonía con el ambiente distendido de la jornada, en una salida que no pasó inadvertida.

R.S FOTOS

Cómo comenzó la historia de amor entre Rusherking y Stef Jegier

La historia entre Rusherking y Stef Jegier comenzó a tomar forma en diciembre pasado, cuando el artista decidió abrirse nuevamente al amor. Ella, que trabajó como azafata en uno de los anteriores programas de Guido Kaczka, empezó a aparecer vinculada al músico a partir de pequeñas coincidencias y publicaciones que sus seguidores no tardaron en advertir.

Al principio, los indicios se limitaron a movimientos en las redes sociales y detalles que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, con el correr de los meses, ambos fueron dejando atrás el hermetismo inicial y permitieron que el vínculo se conociera públicamente.

El paseo por Recoleta se suma así a las apariciones que dejan ver esta nueva etapa sentimental del cantante. Sin grandes anuncios ni declaraciones, Rusherking y Stef compartieron un plan cotidiano en uno de los barrios más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.

La salida también mostró una faceta más relajada del artista, que suele estar bajo la atención pública por su carrera musical y su vida personal. Esta vez, el escenario fue una feria al aire libre y el plan, una caminata de domingo junto a su pareja.

     

 

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