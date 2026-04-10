A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CUENTA REGRESIVA

Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados

En esta nota, conocé todas las categorías y quiénes son las figuras que compiten por el Martín Fierro de la Moda en la ceremonia que se realizará el domingo 26 abril y será transmitido por Telefe.

10 abr 2026, 09:04
Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados
Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados

Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados

El próximo domingo 26 de abril, Telefe transmitirá una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda en formato auditorio, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria de la moda en nuestro país.

La esperada gran noche contará nuevamente con dos conductores de lujo: Iván de Pineda y Valeria Mazza. Referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, serán los encargados de llevar adelante la ceremonia y presentar cada una de las ternas en las diferentes categorías.

Con la presencia de invitados especiales y las más emblemáticas y queridas figuras del ambiente, los estudios de Telefe serán el epicentro del evento más esperado del año en el mundo de la moda.

Así las cosas, este viernes desde el programa A la Barbarossa fueron anunciadas las ternas de las que surgirán los ganadores. Como en años anteriores, los candidatos fueron seleccionados por un jurado especializado y los socios de APTRA elegirán a los ganadores de 13 de los 19 rubros que componen esta cuarta edición, además , por supuesto, del Martín Fierro de Oro.

Martín Fierro de la Moda

Aquí, todas las ternas de los premios Martín Fierro de la Moda 2026:

MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA

JAVIER SAIACH

EVANGELINA BOMPAROLA

MARCELO SENRA

JUAN HERNÁNDEZ DAELS

MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA

MATÍAS CARBONE

NICOLÁS ZAFFORA

SEBASTIÁN RAIMONDI

MEJOR MAQUILLADOR/A

MABBY AUTINO

VERO LUNA

GERVASIO LARRIVEY

MEJOR PELUQUERO

MAX JARA

MAURO MAX DE BRITO

FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)

CRISTIAN REY

MEJOR ESTILISTA

MARIANA GARCÍA NAVARRO - NACHO GARCÍA ROCHA

ROMINA GIANGRECO

CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)

NUEVO TALENTO DE LA MODA

VALENTINA SCHUCHNER

LUZ BALLESTEROS

ANUSHKA ELLIOT

Premios MArtín Fierro.jpg

MEJOR INFLUENCER DE MODA

ZAIRA NARA

STEPHANIE DEMNER

ZUZU CODEU

MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING

MOMI GIARDINA (TELEFE - LUZU)

EVELYN BOTTO (OLGA)

FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)

NATI JOTA (TELEFE - OLGA)

MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING

SANTI TALLEDO (TELEFE - LUZU)

GREGO ROSSELLO (TELEFE)

FER DENTE (OLGA)

NACHO ELIZALDE (OLGA)

MEJOR ESTILO EN REDES

CAROLINA PAMPITA ARDOHAIN

VALENTINA ZENERE

MARTITA FORT

TEFI RUSSO

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO

VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)

YANINA LATORRE (SQP)

MARIANA FABBIANI (DDM)

FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL

MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA)

JUANA VIALE (ALMORZANDO CON JUANA)

TETÉ COUSTAROT (ARGENTINA DE PELÍCULA)

JOSEFINA CHINA ANSA (LADO V)

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA

MARIO PERGOLINI (OTRO DIA PERDIDO)

IVAN DE PINEDA (PASAPALABRA)

HÉCTOR MAUGERI (+CARAS)

ÁNGEL DE BRITO (LAM)

MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR)

MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA

SOL PÉREZ (GRAN HERMANO)

CAROLINA MOLINARI (PURO SHOW)

ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA)

premios martin fierro

MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO

HERNÁN DRAGO (LOS 8 ESCALONES)

FABIÁN PAZ (DDM)

LIZARDO PONCE (SQP)

GASTÓN TREZEGUET (GH)

ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN

GRISELDA SICILIANI (ENVIDIOSA)

MONNA ANTONÓPULOS (MENEM)

JULIETA ZYLBERBERG (YIYA)

BÁRBARA LOMBARDO (ENVIDIOSA)

ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN

BENJAMÍN VICUÑA (CORAZÓN DELATOR)

FRANCO MASINI (EL RETORNO)

LEONARDO SBARAGLIA (MENEM)

MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW

LALI ESPÓSITO (LA VOZ ARGENTINA)

SOFÍA GONET (MASTERCHEF CELEBRITY)

WANDA NARA (MASTERCHEF CELEBRITY)

CAROLINA PAMPITA ARDOHAIN (LOS 8 ESCALONES)

MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW

ALE SERGI (LA VOZ ARGENTINA)

NICO OCCHIATO (LA VOZ ARGENTINA)

LUCK RA (LA VOZ ARGENTINA)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Premios Martín Fierro Telefe

Lo más visto