Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados

Así las cosas, este viernes desde el programa A la Barbarossa fueron anunciadas las ternas de las que surgirán los ganadores. Como en años anteriores, los candidatos fueron seleccionados por un jurado especializado y los socios de APTRA elegirán a los ganadores de 13 de los 19 rubros que componen esta cuarta edición, además , por supuesto, del Martín Fierro de Oro.