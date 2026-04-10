Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados
En esta nota, conocé todas las categorías y quiénes son las figuras que compiten por el Martín Fierro de la Moda en la ceremonia que se realizará el domingo 26 abril y será transmitido por Telefe.
10 abr 2026, 09:04
Martín Fierro de la Moda 2026: la lista completa de los nominados
El próximo domingo 26 de abril, Telefe transmitirá una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda en formato auditorio, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria de la moda en nuestro país.
La esperada gran noche contará nuevamente con dos conductores de lujo: Iván de Pineda y Valeria Mazza. Referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, serán los encargados de llevar adelante la ceremonia y presentar cada una de las ternas en las diferentes categorías.
Con la presencia de invitados especiales y las más emblemáticas y queridas figuras del ambiente, los estudios de Telefe serán el epicentro del evento más esperado del año en el mundo de la moda.
Así las cosas, este viernes desde el programa A la Barbarossa fueron anunciadas las ternas de las que surgirán los ganadores. Como en años anteriores, los candidatos fueron seleccionados por un jurado especializado y los socios de APTRA elegirán a los ganadores de 13 de los 19 rubros que componen esta cuarta edición, además , por supuesto, del Martín Fierro de Oro.
Aquí, todas las ternas de los premios Martín Fierro de la Moda 2026:
MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA
JAVIER SAIACH
EVANGELINA BOMPAROLA
MARCELO SENRA
JUAN HERNÁNDEZ DAELS
MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA
MATÍAS CARBONE
NICOLÁS ZAFFORA
SEBASTIÁN RAIMONDI
MEJOR MAQUILLADOR/A
MABBY AUTINO
VERO LUNA
GERVASIO LARRIVEY
MEJOR PELUQUERO
MAX JARA
MAURO MAX DE BRITO
FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)
CRISTIAN REY
MEJOR ESTILISTA
MARIANA GARCÍA NAVARRO - NACHO GARCÍA ROCHA
ROMINA GIANGRECO
CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)
NUEVO TALENTO DE LA MODA
VALENTINA SCHUCHNER
LUZ BALLESTEROS
ANUSHKA ELLIOT
MEJOR INFLUENCER DE MODA
ZAIRA NARA
STEPHANIE DEMNER
ZUZU CODEU
MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING
MOMI GIARDINA (TELEFE - LUZU)
EVELYN BOTTO (OLGA)
FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)
NATI JOTA (TELEFE - OLGA)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING
SANTI TALLEDO (TELEFE - LUZU)
GREGO ROSSELLO (TELEFE)
FER DENTE (OLGA)
NACHO ELIZALDE (OLGA)
MEJOR ESTILO EN REDES
CAROLINA PAMPITA ARDOHAIN
VALENTINA ZENERE
MARTITA FORT
TEFI RUSSO
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINAEN PROGRAMA DIARIO
VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)
YANINA LATORRE (SQP)
MARIANA FABBIANI (DDM)
FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL