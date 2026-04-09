Floppy Tesouro tuvo que ser internada otra vez y hay alerta por su cuadro de salud
Floppy Tesouro volvió a quedar internada en el Sanatorio Otamendi. Los detalles de su cuadro de salud.
9 abr 2026, 16:12
Floppy Tesouro volvió a quedar internada en el Sanatorio Otamendi, luego de haber atravesado un delicado cuadro de salud el mes pasado. La propia modelo fue quien relató lo sucedido en sus redes sociales, donde compartió detalles de su diagnóstico y las complicaciones que la llevaron nuevamente al hospital.
La mañana del miércoles explicó que debía someterse a estudios adicionales por una reacción alérgica provocada por la medicación. Según contó, los síntomas incluyeron moretones, erupciones y picazón, lo que llevó a los médicos a decidir su internación para un control más estricto. “Me levanté con moretones, me levanté con erupción, con picazón. Me preocupa, me angustia”, expresó en un video.
El cuadro se presentó justo cuando comenzaba a experimentar una leve mejoría y había podido celebrar su cumpleaños rodeada de afectos. Sin embargo, al avanzar con un tratamiento odontológico, la situación se estabilizó solo de manera transitoria.
La reacción adversa a la medicación, Dress, obligó a realizar nuevos estudios y un seguimiento intensivo. “Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”, explicó Tesouro.
Actualmente permanece bajo observación médica, mientras se le realizan estudios para monitorear la evolución del cuadro y ajustar el tratamiento. “Gracias a todos por sus mensajes, quedé internada... Acá controlada por todo el equipo médico”, escribió desde la camilla.
Por último compartió su angustia pero también su fuerza para enfrentar el proceso: “Mucha angustia e impotencia pero también poniendo garra para salir adelante”.
Por qué habían internado a Floppy Tesouro
Hace un mes Floppy Tesouro sorprendió a sus seguidores al contar que debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La noticia la dio ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde compartió cómo está transitando este delicado episodio y, al mismo tiempo, buscó transmitir calma a quienes la siguen.
En sus historias, la modelo explicó: “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”. El mensaje llegó acompañado de una imagen desde la cama del sanatorio, mostrando su fortaleza en medio de la recuperación.
Tesouro también aprovechó el espacio para agradecer el acompañamiento que recibe: “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”. En ese mismo posteo mostró que no está sola: su hija Moorea y su pareja, Salvador Becciu, permanecen junto a ella en este proceso. Con ternura, compartió una foto de la pequeña ayudándola y escribió: "Mi enfermerita preferida. Ella me cuida".
El contratiempo de salud obligó a modificar los planes que tenía con Salvador para celebrar su aniversario. Con cierta resignación, Floppy lo expresó en redes con una reflexión sobre el presente que atraviesan como pareja: "Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas".
La modelo, que siempre se muestra cercana a su público, eligió abrir su intimidad para dar cuenta de lo que está viviendo y, al mismo tiempo, dejar un mensaje de resiliencia: incluso en los momentos más difíciles, el amor y el apoyo de los afectos se convierten en la mejor medicina.