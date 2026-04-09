Floppy Tesouro tuvo que ser internada otra vez y hay alerta por su cuadro de salud

Actualmente permanece bajo observación médica, mientras se le realizan estudios para monitorear la evolución del cuadro y ajustar el tratamiento. “Gracias a todos por sus mensajes, quedé internada... Acá controlada por todo el equipo médico”, escribió desde la camilla.

Por último compartió su angustia pero también su fuerza para enfrentar el proceso: “Mucha angustia e impotencia pero también poniendo garra para salir adelante”.

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Por qué habían internado a Floppy Tesouro

Hace un mes Floppy Tesouro sorprendió a sus seguidores al contar que debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La noticia la dio ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde compartió cómo está transitando este delicado episodio y, al mismo tiempo, buscó transmitir calma a quienes la siguen.

En sus historias, la modelo explicó: “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”. El mensaje llegó acompañado de una imagen desde la cama del sanatorio, mostrando su fortaleza en medio de la recuperación.

Tesouro también aprovechó el espacio para agradecer el acompañamiento que recibe: “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”. En ese mismo posteo mostró que no está sola: su hija Moorea y su pareja, Salvador Becciu, permanecen junto a ella en este proceso. Con ternura, compartió una foto de la pequeña ayudándola y escribió: "Mi enfermerita preferida. Ella me cuida".

El contratiempo de salud obligó a modificar los planes que tenía con Salvador para celebrar su aniversario. Con cierta resignación, Floppy lo expresó en redes con una reflexión sobre el presente que atraviesan como pareja: "Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas".

La modelo, que siempre se muestra cercana a su público, eligió abrir su intimidad para dar cuenta de lo que está viviendo y, al mismo tiempo, dejar un mensaje de resiliencia: incluso en los momentos más difíciles, el amor y el apoyo de los afectos se convierten en la mejor medicina.

Floppy Tesouro internada

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