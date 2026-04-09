La letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: "Yo juraba que..."

Por su parte, Mariana Brey comentó durante la entrevista que, según su visión, la falta de conexión podría deberse a la envidia de Andrea del Boca hacia Cinzia, destacando además la belleza de la exjugadora como un posible factor de tensión en la casa.

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Qué dijo Cinzia tras su salida de Gran Hermano

La eliminación de Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida y generó un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del reality. Apuntada por gran parte del público como una de las figuras más polémicas de la edición, la exjugadora se sentó en el living de Georgina Barbarossa para repasar su paso por la casa y enfrentar las críticas. En ese contexto, sorprendió con una definición muy gráfica sobre su presente: "Me siento como un avatar fuera de su videojuego, estoy descolocada".

Durante la charla, también llamó la atención la forma en la que describió su propio desempeño en el juego. A contramano de la percepción general, aseguró: "Es muy gracioso salir y ver todo. Me divertí muchísimo en mi juego, pero yo me autopercibía planta. Era una lucha constante por honrar la casa y el lugar en el que estaba".

"No sentí nunca que fuera una villana, aunque me hago cargo de que la gente me votó. Siempre dije que el día que el público quisiera que me vaya, así sería", explicó. De todos modos, reconoció que su cercanía con Sol Abraham pudo haber influido en cómo la percibieron: "La unión con Sol se dio porque quería estar en un grupo con esa energía de querer ganar. Sí veía que Sol era villana, pero afuera yo me sentía una ‘X’".

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó al hablar sobre la salida de Jenny Mavinga y las polémicas que se generaron alrededor. Sin esquivar el tema, expresó: "Imaginé que por el tema de Mavinga me iban a acribillar de votos, pero no imaginé tanto. Creo que le dieron mucha vuelta a lo de la salud mental, lo tergiversaron a su favor".

Ya en un tono más analítico, la exjugadora hizo foco en los errores que, según ella, terminaron siendo determinantes para su salida. "Votamos muy mal, armamos una placa desfavorecedora y eso nos mató. Mi grupo se estaba debilitando y yo trataba de mantenernos unidos", dejó en claro.

Y a la hora de pensar en un posible regreso, no dudó en marcar una diferencia entre convicción y estrategia: "De lo que hice no cambiaría nada, pero si volviera en un repechaje, cambiaría mil cosas".