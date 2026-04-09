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La letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: "Yo juraba que..."

Cinzia habló sobre el vínculo con Andrea del Boca en Gran Hermano y dejó a todos sorprendidos con una confesión tan contundente como sincera.

9 abr 2026, 16:51
La letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: Yo juraba que...
La letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: Yo juraba que...

La letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano: "Yo juraba que..."

¿Se imaginan qué hubiera pasado si Cinzia y Andrea del Boca hubieran sido amigas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe)? Nadie lo sabe con certeza, pero solo con pensar en la combinación de sus personalidades ya da para imaginar un verdadero huracán de emociones. Sin embargo, la historia fue otra y el juego las colocó en veredas opuestas. Hoy, ninguna de ellas sigue.

En una reciente aparición en A la Barbarossa (Telefe), la venezolana se sinceró sobre su relación con Andrea y reveló cómo se imaginaron sus expectativas al entrar a la casa. Entre risas, la exparticipante contó: Sí, re. De hecho yo entré a la casa con mucha expectativa. Yo juraba que iba a ser amiga de Andrea porque la veía muy madre de familia y yo soy muy familiar, muy tranquila, no salgo de boliche”.

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Sin embargo, la amistad que esperaba nunca se concretó. Cuando le preguntaron por qué no se dio esa alianza, Cinzia fue clara y contundente: “Es muy egocéntrica, es imposible hablar con Andrea. Ella por ahí estaba haciendo algo y yo le preguntaba si necesitaba ayuda y ni volteaba, no te daba bola. Eso lo hice 27 veces, hasta que en la última volteada dije: ‘Yo no le hablo más’”.

“Conmigo no conectó nunca. En una discusión ella me dijo que yo la empecé a tratar mal y yo le dije: ‘Andrea, eso está en tu imaginación. Yo nunca tuve rechazo hacia vos, al contrario: admiración, respeto’”, agregó la exparticipante que, a pesar de los malentendidos, nunca hubo rechazo de su parte.

Por su parte, Mariana Brey comentó durante la entrevista que, según su visión, la falta de conexión podría deberse a la envidia de Andrea del Boca hacia Cinzia, destacando además la belleza de la exjugadora como un posible factor de tensión en la casa.

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Qué dijo Cinzia tras su salida de Gran Hermano

La eliminación de Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida y generó un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del reality. Apuntada por gran parte del público como una de las figuras más polémicas de la edición, la exjugadora se sentó en el living de Georgina Barbarossa para repasar su paso por la casa y enfrentar las críticas. En ese contexto, sorprendió con una definición muy gráfica sobre su presente: "Me siento como un avatar fuera de su videojuego, estoy descolocada".

Durante la charla, también llamó la atención la forma en la que describió su propio desempeño en el juego. A contramano de la percepción general, aseguró: "Es muy gracioso salir y ver todo. Me divertí muchísimo en mi juego, pero yo me autopercibía planta. Era una lucha constante por honrar la casa y el lugar en el que estaba".

"No sentí nunca que fuera una villana, aunque me hago cargo de que la gente me votó. Siempre dije que el día que el público quisiera que me vaya, así sería", explicó. De todos modos, reconoció que su cercanía con Sol Abraham pudo haber influido en cómo la percibieron: "La unión con Sol se dio porque quería estar en un grupo con esa energía de querer ganar. Sí veía que Sol era villana, pero afuera yo me sentía una ‘X’".

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó al hablar sobre la salida de Jenny Mavinga y las polémicas que se generaron alrededor. Sin esquivar el tema, expresó: "Imaginé que por el tema de Mavinga me iban a acribillar de votos, pero no imaginé tanto. Creo que le dieron mucha vuelta a lo de la salud mental, lo tergiversaron a su favor".

Ya en un tono más analítico, la exjugadora hizo foco en los errores que, según ella, terminaron siendo determinantes para su salida. "Votamos muy mal, armamos una placa desfavorecedora y eso nos mató. Mi grupo se estaba debilitando y yo trataba de mantenernos unidos", dejó en claro.

Y a la hora de pensar en un posible regreso, no dudó en marcar una diferencia entre convicción y estrategia: "De lo que hice no cambiaría nada, pero si volviera en un repechaje, cambiaría mil cosas".

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