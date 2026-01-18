Fede Bal y Evelyn Botto fueron al teatro a ver a Nito Artaza en Mar del Plata
La pareja sigue disfrutando de su verano en La Feliz y en medio de los compromisos laborales de ambos disfrutan de las obras de teatro que se presentan en la ciudad.
Fede Bal y Evelyn Botto se consolidaron como una de las parejas más comentadas de la temporada en Mar del Plata, y su romance quedó registrado en una postal que refleja el clima de disfrute y relajación que viven juntos.
En pleno verano marplatense, entre funciones de teatro, compromisos mediáticos y jornadas ajetreadas, ambos aprovecharon para desconectar y regalarse en una de las cuidades elegidas para esta temporada.
En la noche del sábado, Fede y Evelyn salieron al teatro y disfrutaron la obra "Passion, la marca del engaño" en el teatro Santa Fe y que produce Aldo Funes.
Al finalizar la función, fueron invitados a subir al escenario y saludaron al elenco. "Tengo ganas de hacer una dupla con Nito y Fede", dijo Funes.
"Passion, la marca del engaño" es una comedia teatral de la temporada de verano 2026 en Mar del Plata, protagonizada por Nito Artaza, Alejandro Paker, Mónica Farro y Vanina Escudero, ofreciendo humor, enredos amorosos y secretos en una producción de Aldo Funes. (RS FOTOS)
Cuál fue el primer viaje de Fede Bal y Evelyn Botto
Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.
La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.
Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.
El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.