Fede Bal y Evelyn Botto fueron al teatro a ver a Nito Artaza en Mar del Plata

"Passion, la marca del engaño" es una comedia teatral de la temporada de verano 2026 en Mar del Plata, protagonizada por Nito Artaza, Alejandro Paker, Mónica Farro y Vanina Escudero, ofreciendo humor, enredos amorosos y secretos en una producción de Aldo Funes. (RS FOTOS)

Fede Bal y Evelyn Botto

Fede Bal y Evelyn Botto

e133c400-6f87-4df1-b98b-58e93fabce36

Cuál fue el primer viaje de Fede Bal y Evelyn Botto

Evelyn Botto y Fede Bal decidieron viajar juntos a Nueva York, Estados Unidos, para recibir la Navidad y así compartir su primera escapada romántica como pareja después de confirmar la relación.

La locutora mostró un momento más cotidiano de la travesía al exterior: una selfie en una estación de subte, luciendo una campera y un gorro de piel falsa que le dieron un look invernal perfecto para la ciudad.

Por su parte, Fede Bal eligió retratar su visita al Museo Americano de Historia Natural, donde fotografió a la icónica ballena azul que cautiva a miles de turistas cada año. "¿Cómo?", expresó en otra postal al aire libre de los dos junto a un corazón.

El actor y la locutora dejaron al descubierto en las redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo en una relación que nació hace unas semanas y se consolida a paso firme en este comienzo de año con distintos guiños románticos mutuos desde Instagram.