Las fotos Paula Robles con su novio en el estreno teatral de Guillermina Valdés en El divorcio del año

En tanto, se sabe que Guillermo Franco, la actual pareja de Paula Robles, es un arquitecto, músico y dibujante. Y aunque la bailarina es muy reservada con su vida privada, fue por abril del año pasado cuando él compartió en Instagram un emotivo mensaje dedicado a ella, donde contó detalles románticos de cómo comenzó su historia de amor.

Reveló por entonces que se habían conocido siete años antes, aunque la relación se concretó mucho después, entre encuentros, desencuentros y finalmente un acercamiento durante la pandemia, lo que hace inferir que entonces llevan juntos varios años. En su dedicatoria, Franco destacó la belleza, sonrisa y elegancia de Paula, y expresó lo mucho que significa para él.

Actualmente, Guillermo tiene una constructora y un café en Caballito. E incluso su relación con Paula está tan consolidada desde hace tiempo que el año pasado acompañó a Robles al cumpleaños número 65 de Tinelli, quien los mencionó con cariño a través de sus redes sociales.

Cuál fue el trasfondo del filoso posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de Juanita Tinelli

Tras la denuncia que Juanita Tinelli presentó en noviembre pasado por presuntas amenazas, el clima puertas adentro de la familia volvió a quedar bajo la lupa. En medio de ese contexto sensible, Paula Robles, madre de la joven y ex pareja de Marcelo Tinelli, compartió un mensaje en sus redes sociales que no pasó inadvertido y que rápidamente fue leído como una indirecta dirigida al conductor. Aunque evitó mencionar nombres propios, el contenido de sus palabras desató una ola de especulaciones y reavivó tensiones del pasado.

A través de una historia de Instagram, la bailarina y modelo dejó una reflexión que muchos interpretaron como un fuerte posicionamiento personal: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. La frase, breve pero contundente, generó revuelo inmediato y abrió el debate sobre qué situación concreta estaba detrás de ese mensaje cargado de significado.

El tema fue abordado por entonces en Puro Show (eltrece), donde Angie Balbiani aportó información clave para entender el trasfondo del posteo. Según explicó la panelista, el conflicto estaría directamente relacionado con la venta de una propiedad de alto valor que pertenecía a los padres de Paula Robles. Una operación inmobiliaria millonaria que, lejos de cerrarse en silencio, volvió a poner en escena viejas diferencias.

En ese marco, Pampito sumó detalles que terminaron de encender la polémica: “Es una casa de 11 millones de dólares. Paula tiene que firmar porque la casa es de ambos”. A partir de allí, Balbiani amplió la información y explicó los tiempos de la transacción: “La llave de la casa se entrega el 15 y se paga el 17. Ella tiene que estar presente, pero lo que no se sabe es si a ella le corresponde o no dinero de esta transacción”.

De acuerdo a lo que trascendió, por los acuerdos establecidos en el divorcio, Robles no recibiría dinero por la venta de la propiedad. En paralelo, Marcelo Tinelli tendría previsto utilizar esos fondos para cancelar distintas deudas. “Por ahí de acá se desprende el odio en el posteo de Paula”, deslizó Angie, sugiriendo que la publicación estaría directamente ligada a esta situación.

Pero eso no fue todo. Balbiani también reveló un dato que sumó aún más tensión al relato: “Tinelli pidió que se entregue el monto en efectivo a la escribana. Quiere evitar que el monto entre a cuentas por riesgo a ser embargado”. Tras esa explicación, la panelista fue tajante al cerrar: “Ahora se entiende por qué Paula salta así”.