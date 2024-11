Mauro Icardi rompió el silencio sobre su enfrentamiento con Wanda Nara: "Circo mediático"

“Porque quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas, en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hablé será porque ya expresé todo primero donde se debe manejar esto, que es en la Justicia”, sentenció en primer lugar.

Sin embargo, a pesar de su decisión, realizó ciertas aclaraciones. “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste para mí y sensible, como es la fractura de una familia”, explicó.

Además, resaltó: “Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar mi recuperación porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familiar".

“He cumplido siempre con mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que en este momento hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante los abogadas”, finalizó.

Wanda Nara habló de forma terminante sobre el pedido de desalojo a Mauro Icardi: "Por motivos..."

Esta tarde se supo que Wanda Nara realizó un pedido desalojo para Mauro Icardi, que actualmente se encuentra instalado en la casa que ella posee en barrio privado de Santa Bárbara.

Junto con la noticia, las cámaras de A la Tarde (América) captaron a los patrulleros ingresando al barrio en cuestión para lo que sería la notificación del desalojo al futbolista.

En medio del escándalo, Wanda Nara se presentó a un evento en las Galerías Pacífico y habló con la prensa acerca de dicha situación.

Wanda Nara Primicias Ya

“Simplemente presté de corazón mi casa como lo haría con cualquier persona y como lo hago con mi ex, Maxi López, cada vez que viene a la Argentina que le ofrezco mi casa y se la presto”, sostuvo en América Noticias.

Sin embargo, en cuanto a sus días en la casa, aclaró: “El préstamo era hasta el 25, yo después necesito la casa por motivos personales”.

De esta forma, Wanda dejó en evidencia que su pedido viene a raíz de la actitud de Mauro de no abandonar la casa a pesar de la fecha pactada por la conductora.

“La situación está como la de cualquier pareja que se separa pero yo nunca voy a hablar mal del padre de mis hijas, jamás”, resaltó.